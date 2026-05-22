USCIS obliga a salir de EE.UU. para tramitar Green Card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió este jueves un memorándum interno en el que establece que el ajuste de estatus —el proceso para obtener la residencia permanente dentro del país— solo será aprobado en «circunstancias extraordinarias», obligando en la práctica a los extranjeros con visas temporales a regresar a su país de origen para tramitar la Green Card mediante proceso consular.

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo, entrevistada esta mañana por Tania Costa para CiberCuba, calificó la medida de «bombazo» y advirtió que la información era aún preliminar: «Esto que estamos hablando hoy es preliminar, es de lo que estamos consumiendo, de lo que hay que entró hace, hará una hora a las redes».

El memorándum de USCIS, fechado el 21 de mayo, instruye a los oficiales de la agencia para que limiten drásticamente los ajustes de estatus aprobados dentro del país.

El tercer párrafo del anuncio, citado por Marcelo, es explícito: «Los no inmigrantes como los estudiantes, trabajadores temporales y personas con visa de turista vienen a Estados Unidos por un periodo breve y por una razón específica. Nuestro sistema está diseñado para que regresen a su país cuando termine su visita y que su visita no funcione como el primer paso para obtener una tarjeta verde».

La medida afecta principalmente a quienes entraron con visa de turismo, de estudiante o de trabajo y luego encontraron una vía familiar —matrimonio con ciudadano estadounidense o petición de hijo mayor de 21 años— para regularizar su situación mediante el llamado «paquete completo», que permitía presentar simultáneamente la petición y el formulario I-485 sin salir del país. El memorándum también menciona explícitamente a personas con paroles 212(d)(5).

«Lo que se dice es: si usted está casado con un ciudadano o su hijo mayor de 21, pues regresa a su país y haga entonces el proceso consular. No lo van a dejar hacer acá», explicó Marcelo.

Uno de los puntos más preocupantes es que el documento no establece una fecha de inicio, lo que genera incertidumbre sobre si los casos ya presentados ante USCIS quedarán igualmente afectados.

Marcelo también alertó sobre el riesgo para quienes acumularon presencia ilegal mientras esperaban dentro del país: «Yo en mi infinita fe diría bueno, como que los está obligando ahora a irse, cuando antes podían haberlo hecho desde acá. Yo espero y aspiro a que no le cuenten esto como que acumularon presencia ilegal».

Si esa salida activa el cómputo de presencia ilegal, estas personas necesitarían solicitar un perdón para poder regresar.

Respecto a la Ley de Ajuste Cubano, Marcelo fue cautelosa: «Hasta el momento no veo afectación para la ley de ajuste cubano porque la ley de ajuste cubano es otro requisito».

Esa ley exige presencia física en territorio estadounidense durante al menos un año y un día, lo que la hace incompatible con cualquier exigencia de salida. Si la directiva llegara a aplicarse también a cubanos, esa vía migratoria quedaría eliminada de facto.

El memorándum solo aplica a USCIS y no contempla a personas bajo proceso ante cortes de inmigración: «Este memorándum es solo dirigido ante ellos y no para las cortes», aclaró la abogada.

Marcelo anticipó impugnaciones legales: «Están haciendo un análisis de la ley incorrecto, lo cual me hace pensar que como siempre van a haber demandas y las demandas entonces van a estar a nuestro favor».

Esta restricción se suma a una tendencia sostenida: según datos del Cato Institute, las aprobaciones de residencia para cubanos cayeron un 99.8% entre octubre de 2024 y enero de 2026, pasando de 10,984 aprobaciones en febrero de 2025 a apenas 15 en enero de 2026. Marcelo resumió el panorama sin rodeos: «Son muy malas noticias, son muy malas noticias como las de cada viernes cuando no es día».