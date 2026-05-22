Dictadura de Nicaragua cierra filas con Raúl Castro frente a presión de EE.UU.

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emitió ayer un comunicado oficial en el que expresó su respaldo incondicional a Raúl Castro y a la dirigencia cubana, un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificara una acusación formal contra el exmandatario cubano por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996.
El documento, titulado «Cuba, Potencia de Bien Común» y firmado desde Managua el 21 de mayo, fue emitido a nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y difundido también a través del portal de embajadas y consulados del régimen cubano.
En el texto, Ortega y Murillo expresaron a Raúl Castro «firme, congruente y consecuente Hermandad y Solidaridad», y reivindicaron a Fidel Castro como «Líder Siempre».
El comunicado condena directamente la acusación estadounidense: «Condenamos rotundamente el irrespeto que viola todos los Principios y Valores de las Naciones Unidas», escribieron los gobernantes nicaragüenses, en referencia a los cargos presentados por Washington.
Ortega y Murillo calificaron el momento actual como «sumamente peligroso, y pernicioso para los Pueblos que tanto hemos luchado por nuestra Soberanía, Dignidad y Derechos», y cerraron el documento con la frase «Raúl y Fidel, Líderes de Pueblos Heroicos y Victoriosos».
El detonante del comunicado es la imputación formal de Raúl Castro desclasificada el pasado miércoles por el Departamento de Justicia, que lo acusa de haber autorizado el uso de fuerza letal contra las avionetas civiles cuando era ministro de las Fuerzas Armadas.
Los cargos, aprobados por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida el 23 de abril, incluyen conspiración para matar a nacionales estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, todos cubanoamericanos.
Los delitos imputados pueden conllevar pena de muerte o cadena perpetua.
El respaldo de Managua se produce en un contexto de creciente presión de Washington sobre el régimen sandinista: en abril, EE. UU. ejecutó su ofensiva de sanciones más amplia contra Nicaragua hasta la fecha, que incluyó la designación de dos hijos de Ortega y Murillo y siete empresas del sector aurífero.
Paralelamente, Nicaragua profundizó su acercamiento a Rusia en mayo de 2026, firmando ocho nuevos acuerdos en áreas de seguridad, cooperación penal, extradición e inteligencia, consolidando su alineamiento con el eje de regímenes autoritarios.
En Cuba, el régimen de Miguel Díaz-Canel justificó públicamente el derribo de 1996 y movilizó transporte público para un acto de apoyo a Raúl Castro celebrado este viernes, mientras la comunidad cubanoamericana y legisladores estadounidenses celebraban la acusación como un paso histórico hacia la justicia por las cuatro víctimas del derribo.
Preguntas frecuentes sobre la acusación de EE.UU. contra Raúl Castro y el apoyo de Nicaragua
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cargos enfrenta Raúl Castro en Estados Unidos?
Raúl Castro enfrenta cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996. Estos cargos pueden conllevar pena de muerte o cadena perpetua si es declarado culpable.
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¿Qué implicaciones tiene el apoyo de Nicaragua a Raúl Castro?
El apoyo de Nicaragua a Raúl Castro refleja un cierre de filas con Cuba frente a la presión de Estados Unidos. Esto se produce en un contexto de sanciones estadounidenses cada vez más estrictas contra el régimen sandinista y un acercamiento de Nicaragua a Rusia, consolidando su alineamiento con otros regímenes autoritarios.
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¿Cuál es la postura del régimen cubano ante la acusación contra Raúl Castro?
El régimen cubano ha rechazado categóricamente la acusación, calificándola de acción política sin fundamento jurídico. Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios han defendido a Raúl Castro, argumentando que el ataque a las avionetas fue en defensa de la soberanía cubana.
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¿Por qué es importante la grabación de audio en la acusación contra Raúl Castro?
La grabación de audio de junio de 1996 es una prueba clave en la acusación contra Raúl Castro, ya que contiene sus propias palabras describiendo la orden de derribar las avionetas. Esta evidencia ha sido verificada y se suma a la extensa documentación del FBI sobre el caso.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.