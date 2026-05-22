José Daniel Ferrer: «El fin de la tiranía está al doblar de la más cercana esquina»

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José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), publicó este viernes un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que el fin de la dictadura cubana es inminente, desafiando a quienes dudan de que el régimen castrocomunista vaya a caer.

«Durante muchos años muchos hablaron sobre la necesidad de ponerle fin a la criminal tiranía castrocomunista, pero poco hicieron para que ocurriera», escribió Ferrer a las 5:51 de la mañana.

El opositor continuó: «Pasaron tantos años sin que pasara algo verdaderamente trascendente, que hoy, cuando ya está pasando y el fin de la tiranía está al doblar de la más cercana esquina, los hay que dudan y creen que nada va a pasar y que Cuba va a continuar esclava. ¡Pues se equivocan y pronto lo confirmarán!»

X / José Daniel Ferrer

El mensaje llega en medio de una semana marcada por una escalada sin precedentes de la presión de Washington contra La Habana. El miércoles, el Departamento de Justicia desclasificó una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos. Este jueves agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron en Miami a la hermana de la jefa de GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana.

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que «no habrá ningún lugar en esta Tierra» para quienes amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.

Desde su exilio, al que fue forzado en octubre de 2025 tras una huelga de hambre en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, Ferrer a continuado su activismo contra el régimen cubano. El pasado lunes, respondió a Díaz-Canel —quien había advertido sobre un «baño de sangre» ante una posible acción militar de EE.UU.— con una inversión de la metáfora: «Va a ser el baño de excremento de los de la tiranía».

El opositor también ha advertido que si el régimen no es eliminado, «sus aliados lo ayudarán a armarse hasta los dientes» y se convertirá en un peligro mayor para EE.UU.

El 15 de mayo afirmó que Washington tiene «toda la fuerza moral, jurídica, militar, económica y política» para acabar con el régimen.

El 11 de mayo, en entrevista con el diario español El Independiente desde Varsovia, aseguró que el régimen cubano «no sobrevivirá este año» y espera un desenlace antes de las elecciones de medio mandato en EE.UU.

Ferrer se encuentra en una gira europea iniciada el 2 de mayo en Madrid, para promover el «Acuerdo de Liberación de Cuba», firmado el 2 de marzo en Miami por más de 30 organizaciones del exilio cubano.

El plazo fijado por Rubio para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA vence el 5 de junio, una fecha que el propio Ferrer ha señalado como parte del cerco que, según él, sellará el destino de la dictadura.