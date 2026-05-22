Cubano recibe su residencia en EE.UU. y emociona con su reacción: «Todavía hay esperanza»

Un cubano identificada en TikTok como YUSNAIKO (@cbpyusna) publicó el video que captura el momento en que recibe su residencia en Estados Unidos, y la reacción que transmite lo dice todo sin necesidad de palabras.

Su esposa lo espera en casa con la carta cuando él entra por la puerta mientras suena "Un Tin" de Payaso x Ley y al ver el sobre, su sonrisa lo dice todo. ¡Pura felicidad!

El clip, grabado en el interior de un apartamento, acumuló en pocos días más de 76,900 reproducciones, 5,621 «me gusta» y 516 comentarios, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para miles de cubanos que aún esperan su propia aprobación.

Los comentarios al video reflejan con claridad el peso emocional que tiene este tipo de noticias para la diáspora. «Yo cada vez que veo algo de esto siento una alegría como si fuera la mía, bendiciones», escribió una usuaria. «Felicidades, ojalá la mía llegue», añadió otra. Otro comentario resumió el sentimiento colectivo: «Todavía hay esperanza de que nos llegue a todos».

Una usuaria lo expresó con especial claridad: «Felicidades, no te conozco, pero me da una alegría verla a los cubanos que le den su residencia. Yo llevo muchos años aquí pero igual me da tremenda alegría, mucha felicidad».

No faltó tampoco la incertidumbre sobre las vías migratorias. Un seguidor preguntó directamente: «¿CBP o parole?», una pregunta que refleja la confusión que existe entre los distintos mecanismos legales disponibles para los cubanos en Estados Unidos.

El video llega en un momento en que las aprobaciones de residencia para cubanos se han desplomado casi un 99.8% bajo la administración Trump, según un análisis del Cato Institute. En febrero de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aprobó 10,984 residencias permanentes para cubanos; en enero de 2026, esa cifra cayó a apenas 15 green cards, con más de 7,000 solicitudes pendientes.

Este desplome tiene causas concretas. En febrero de 2025, USCIS suspendió el procesamiento de solicitudes de personas que ingresaron bajo el programa de parole humanitario CHNV, que incluía a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. En diciembre de 2025, la pausa se amplió a ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba. Al mismo tiempo, las detenciones de cubanos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentaron un 463% en el mismo período.

En ese contexto, la Ley de Ajuste Cubano de 1966 sigue siendo la principal vía legal para que los cubanos con al menos un año de presencia en territorio estadounidense soliciten la residencia permanente, aunque su aplicación práctica está siendo limitada por las políticas migratorias actuales. La controversia sobre si la orden I-220A equivale a «parole» para fines de esta ley permanece activa en los tribunales federales.

Historias similares se han viralizado con frecuencia en los últimos meses: una cubana en Miami recibió su residencia tras cuatro años de espera, otro cubano lloró al abrir el sobre tras diez años sin ver a su familia, y un primo con I-220A compartió su reacción en octubre de 2025. Cada uno de esos videos genera la misma ola de felicitaciones y esperanza.

Con cada aprobación que se vuelve viral, la comunidad cubana en el exterior encuentra un recordatorio de que el camino, aunque cada vez más estrecho, sigue siendo posible.