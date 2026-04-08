EE.UU. busca bloquear la entrada de extranjeros a ciudades que no colaboren con la política migratoria

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El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, propuso retirar a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los aeropuertos internacionales ubicados en "ciudades santuario", lo que bloquearía efectivamente la entrada de viajeros extranjeros a esas jurisdicciones, reportó EFE.
La propuesta, anunciada el martes en una entrevista con Fox News —la primera de Mullin como secretario del DHS—, representa la escalada más drástica hasta la fecha en el conflicto entre la administración Trump y las ciudades que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales.
Los aeropuertos directamente apuntados son el SFO de San Francisco, el LAX de Los Ángeles, el JFK de Nueva York y el O'Hare de Chicago, todos ubicados en jurisdicciones con políticas que prohíben a sus autoridades locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin personal del CBP, estos aeropuertos no podrían procesar llegadas internacionales, lo que equivaldría a cancelar todos los vuelos internacionales entrantes en esos grandes centros de conexión, con consecuencias económicas inmediatas para las ciudades afectadas.
Mullin justificó la medida cuestionando directamente el derecho de estas ciudades a recibir apoyo federal: "Si son una ciudad santuario, ¿deberían realmente estar procesando aduanas hacia su ciudad?"
El secretario también advirtió que se verá obligado a tomar decisiones difíciles si las ciudades no cambian su postura: "Tendrán que asociarse con nosotros".
La propuesta aún no ha sido implementada ni se ha confirmado su base legal, pero se enmarca en una estrategia sistemática de presión que la administración Trump ha intensificado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
Entre las acciones previas destacan las amenazas de corte de fondos federales a partir del 1 de febrero de 2026, recordó El País, la demanda judicial presentada contra la ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa Karen Bass y el Ayuntamiento por sus ordenanzas de santuario, y el envío de cientos de agentes del ICE a más de una docena de aeropuertos en febrero de 2026, incluido el JFK de Nueva York.
El fiscal federal en Los Ángeles, Bill Essayli, argumentó que la ciudad "prioriza indocumentados sobre ciudadanos, socavando la ley federal".
Preguntas frecuentes sobre la propuesta del DHS de bloquear la entrada en ciudades santuario
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la propuesta del DHS para las ciudades santuario?
La propuesta del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, busca retirar a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los aeropuertos internacionales en ciudades santuario, bloqueando así la entrada de viajeros extranjeros a esas jurisdicciones. Esto afectaría directamente a aeropuertos como el SFO de San Francisco, el LAX de Los Ángeles, el JFK de Nueva York y el O'Hare de Chicago.
¿Qué consecuencias tendría esta medida para las ciudades afectadas?
Sin personal del CBP, los aeropuertos en estas ciudades no podrían procesar llegadas internacionales, lo que equivaldría a cancelar todos los vuelos internacionales entrantes, generando consecuencias económicas inmediatas para las ciudades afectadas.
¿Cuál es la razón detrás de esta propuesta del DHS?
Markwayne Mullin justificó la medida cuestionando el derecho de las ciudades santuario a recibir apoyo federal si no colaboran con las autoridades migratorias. El secretario advirtió que se verá obligado a tomar decisiones difíciles si las ciudades no cambian su postura.
¿Qué acciones ha tomado la administración Trump contra las ciudades santuario previamente?
La administración Trump ha intensificado la presión sobre las ciudades santuario mediante amenazas de corte de fondos federales y el envío de cientos de agentes del ICE a aeropuertos, además de presentar demandas judiciales, como la dirigida contra la ciudad de Los Ángeles.
¿Qué impacto tiene el cierre parcial del DHS en esta situación?
El cierre parcial del DHS, que ha dejado a muchos trabajadores federales sin salario, ha generado tensiones adicionales en el sistema aeroportuario y ha llevado al despliegue de agentes del ICE en aeropuertos para suplir la falta de personal de la TSA, lo que incrementa la presión sobre las ciudades santuario.
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