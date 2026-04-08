EE.UU. busca bloquear la entrada de extranjeros a ciudades que no colaboren con la política migratoria

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El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, propuso retirar a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los aeropuertos internacionales ubicados en "ciudades santuario", lo que bloquearía efectivamente la entrada de viajeros extranjeros a esas jurisdicciones, reportó EFE.

La propuesta, anunciada el martes en una entrevista con Fox News —la primera de Mullin como secretario del DHS—, representa la escalada más drástica hasta la fecha en el conflicto entre la administración Trump y las ciudades que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales.

Los aeropuertos directamente apuntados son el SFO de San Francisco, el LAX de Los Ángeles, el JFK de Nueva York y el O'Hare de Chicago, todos ubicados en jurisdicciones con políticas que prohíben a sus autoridades locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin personal del CBP, estos aeropuertos no podrían procesar llegadas internacionales, lo que equivaldría a cancelar todos los vuelos internacionales entrantes en esos grandes centros de conexión, con consecuencias económicas inmediatas para las ciudades afectadas.

Mullin justificó la medida cuestionando directamente el derecho de estas ciudades a recibir apoyo federal: "Si son una ciudad santuario, ¿deberían realmente estar procesando aduanas hacia su ciudad?"

El secretario también advirtió que se verá obligado a tomar decisiones difíciles si las ciudades no cambian su postura: "Tendrán que asociarse con nosotros".

La propuesta aún no ha sido implementada ni se ha confirmado su base legal, pero se enmarca en una estrategia sistemática de presión que la administración Trump ha intensificado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Entre las acciones previas destacan las amenazas de corte de fondos federales a partir del 1 de febrero de 2026, recordó El País, la demanda judicial presentada contra la ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa Karen Bass y el Ayuntamiento por sus ordenanzas de santuario, y el envío de cientos de agentes del ICE a más de una docena de aeropuertos en febrero de 2026, incluido el JFK de Nueva York.

El fiscal federal en Los Ángeles, Bill Essayli, argumentó que la ciudad "prioriza indocumentados sobre ciudadanos, socavando la ley federal".