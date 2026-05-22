“Cuba no será una Venezuela más”: el castrismo deja ver su peor pesadilla en acto político en Cienfuegos

La consigna en Cienfuegos refleja el miedo del régimen a una “máxima presión” de Washington como la aplicada en Venezuela

Vídeos relacionados:

Cientos de cienfuegueros se congregaron este viernes en la Empresa Eléctrica Provincial para un acto de repudio a las acusaciones penales del gobierno de Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro, y donde los asistentes advirtieron que "Cuba no será una Venezuela más", reportó el periódico oficial 5 de Septiembre.

El mitin, celebrado a tres cuadras del histórico parque José Martí, fue parte de una jornada de movilizaciones a escala nacional convocada como respuesta a la imputación formal contra Castro, anunciada el 20 de mayo en Miami por el fiscal general interino Todd Blanche.

La acusación, aprobada por un gran jurado del Distrito Sur de Florida el 23 de abril, imputa al entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias junto a cinco exmilitares cubanos por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos individuales de homicidio, que podrían acarrear cadena perpetua o pena de muerte.

La frase coreada en Cienfuegos refleja el temor del régimen a que Washington aplique contra La Habana el mismo guion de presión máxima que utilizó para forzar el cambio en Venezuela, donde el expresidente Nicolás Maduro fue capturado en enero y llevado ante la justicia estadounidense, a raíz de los cual se cortó abruptamente el suministro de petróleo venezolano a Cuba.

El acto central de la jornada tuvo lugar en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana, frente a la Embajada de Estados Unidos. EL gobernante Miguel Díaz-Canel se presentó vestido con uniforme de combate verde olivo, si bien no pronunció discurso, rompiendo su patrón habitual.

El único dirigente que habló fue Gerardo Hernández, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, quien transmitió un escueto mensaje del propio Castro, quien no asistió al evento organizado en su nombre.

Mariela Castro, hija del General de Ejército, salió a defender públicamente a su padre al término del acto, al asegurar que "a él nadie lo va a secuestrar", al tiempo que transmitió las palabras que este le habría dicho. "A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo".

El régimen movilizó decenas de ómnibus del transporte público para engrosar la asistencia, en flagrante contraste con la grave crisis de combustible que paraliza el país, donde el transporte solo cubría el 42 % de sus metas planificadas.

El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Raúl Castro de "fugitivo" y, ante preguntas sobre una posible operación de captura, respondió: "No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí", en una declaración que avivó las comparaciones con el caso venezolano.

Castro cumplirá 95 años el 3 de junio y en abril, Díaz-Canel lo describió como "frágil debido a su avanzada edad".

Este viernes, el mandatario le dedicó en Facebook una frase de José Martí. "El Norte revuelto y brutal que nos desprecia no acaba de conocernos: queriendo dividirnos, nos ha unido más", escribió en su cuenta de X.