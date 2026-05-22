“Cuba no será una Venezuela más”: el castrismo deja ver su peor pesadilla en acto político en Cienfuegos

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Cientos de cienfuegueros se congregaron este viernes en la Empresa Eléctrica Provincial para un acto de repudio a las acusaciones penales del gobierno de Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro, y donde los asistentes advirtieron que "Cuba no será una Venezuela más", reportó el periódico oficial 5 de Septiembre.
El mitin, celebrado a tres cuadras del histórico parque José Martí, fue parte de una jornada de movilizaciones a escala nacional convocada como respuesta a la imputación formal contra Castro, anunciada el 20 de mayo en Miami por el fiscal general interino Todd Blanche.
La acusación, aprobada por un gran jurado del Distrito Sur de Florida el 23 de abril, imputa al entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias junto a cinco exmilitares cubanos por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos individuales de homicidio, que podrían acarrear cadena perpetua o pena de muerte.
La frase coreada en Cienfuegos refleja el temor del régimen a que Washington aplique contra La Habana el mismo guion de presión máxima que utilizó para forzar el cambio en Venezuela, donde el expresidente Nicolás Maduro fue capturado en enero y llevado ante la justicia estadounidense, a raíz de los cual se cortó abruptamente el suministro de petróleo venezolano a Cuba.
El acto central de la jornada tuvo lugar en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana, frente a la Embajada de Estados Unidos. EL gobernante Miguel Díaz-Canel se presentó vestido con uniforme de combate verde olivo, si bien no pronunció discurso, rompiendo su patrón habitual.
El único dirigente que habló fue Gerardo Hernández, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, quien transmitió un escueto mensaje del propio Castro, quien no asistió al evento organizado en su nombre.
Mariela Castro, hija del General de Ejército, salió a defender públicamente a su padre al término del acto, al asegurar que "a él nadie lo va a secuestrar", al tiempo que transmitió las palabras que este le habría dicho. "A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo".
El régimen movilizó decenas de ómnibus del transporte público para engrosar la asistencia, en flagrante contraste con la grave crisis de combustible que paraliza el país, donde el transporte solo cubría el 42 % de sus metas planificadas.
El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Raúl Castro de "fugitivo" y, ante preguntas sobre una posible operación de captura, respondió: "No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí", en una declaración que avivó las comparaciones con el caso venezolano.
Castro cumplirá 95 años el 3 de junio y en abril, Díaz-Canel lo describió como "frágil debido a su avanzada edad".
Este viernes, el mandatario le dedicó en Facebook una frase de José Martí. "El Norte revuelto y brutal que nos desprecia no acaba de conocernos: queriendo dividirnos, nos ha unido más", escribió en su cuenta de X.
Preguntas frecuentes sobre la acusación contra Raúl Castro y la respuesta de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos ha presentado cargos contra Raúl Castro?
Raúl Castro ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, lo que resultó en la muerte de cuatro cubanoamericanos. Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y homicidio.
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la acusación contra Raúl Castro?
El gobierno cubano ha respondido con actos de movilización y retórica nacionalista. Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios han calificado la acusación de "acción política" sin basamento jurídico y han realizado actos de respaldo a Raúl Castro, destacando su legado revolucionario y denunciando la postura de Estados Unidos.
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¿Qué implica la frase "Cuba no será una Venezuela más" mencionada en el acto político?
La frase refleja el temor del régimen cubano a que Estados Unidos aplique en Cuba el mismo tipo de presión que utilizó para forzar un cambio en Venezuela, donde el expresidente Nicolás Maduro fue capturado y llevado ante la justicia estadounidense.
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¿Cuál es la situación actual de Raúl Castro y su posible extradición a Estados Unidos?
Raúl Castro tiene 94 años y cumplirá 95 en junio de 2026. No hay un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, lo que hace que la acusación sea principalmente simbólica. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han descartado otras acciones para llevarlo ante la justicia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.