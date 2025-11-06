Las Tunas sigue sin agua en los hogares pese a que los embalses están llenos

Vídeos relacionados:

A pesar de la situación favorable de los embalses que abastecen de agua a la ciudad de Las Tunas, gracias a las lluvias dejadas por el huracán Melissa, el servicio de abasto continúa siendo demorado e ineficiente, según reconoció la propia empresa estatal de Acueducto y Alcantarillado.

El ingeniero David Legrá, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Acueducto y Alcantarillado en la provincia, explicó al medio oficialista Periodico 26 que el deterioro de los equipos de bombeo es la causa principal de la falta de suministro, a pesar de que los embalses están prácticamente llenos.

El caso más crítico es el de la presa El Rincón, en el municipio de Majibacoa, que actualmente acumula el 96 % de su capacidad total y es la principal fuente de abasto para la ciudad de Las Tunas. Incluso se ordenó una evacuación masiva en varias zonas de la provincia por el riesgo de desbordamiento de los embalses y presas.

Sin embargo, dos bombas de la potabilizadora y una de la presa están fuera de servicio, lo que impide bombear el líquido hacia la urbe.

Según Legrá, los equipos dañados pertenecen al lote de bombas que llegó al país el año pasado y todavía se encuentran bajo garantía.

“Se toman medidas para realizar los cambios necesarios, pero de momento no puede bombearse más”, aseguró el directivo, sin precisar plazos ni alternativas concretas.

El funcionario admitió que la inestabilidad del servicio eléctrico ha sido un factor determinante en las roturas. La sobrecarga de las líneas y los apagones prolongados dañan los sistemas de bombeo, lo que ha llevado a un deterioro progresivo de la infraestructura hidráulica provincial.

En la cuenca La Cana, donde solo hay un equipo operativo disponible, la situación es aún más crítica. La falta de piezas de repuesto y la carencia de personal especializado hacen imposible garantizar un servicio estable.

Como consecuencia, la distribución del agua en la ciudad de Las Tunas se mantiene con un ciclo de entrega cada 10 días, sin que la empresa disponga de medios ni recursos para acortar ese intervalo. “No hay manera concreta de hacerlo menor”, reconoció Legrá, aludiendo a las limitaciones técnicas y energéticas del territorio.

La situación contrasta con las expectativas de los tuneros, que creyeron que las abundantes lluvias del huracán Melissa traerían un respiro al prolongado problema del abasto.

Sin embargo, el alivio fue solo momentáneo: los embalses están llenos, pero los hogares siguen secos.

El caso de Las Tunas refleja la profunda crisis de gestión y mantenimiento de los servicios públicos en Cuba. Aunque el régimen insiste en culpar al “bloqueo” y a la crisis energética, las causas de fondo son años de desinversión, mala planificación y corrupción en el sistema hidráulico nacional.

“Es una burla. Hay agua en los embalses, pero no en las casas. Lo que falta no es agua, es gestión y vergüenza”, comentó un residente del reparto La Victoria, en medio del creciente malestar entre la población, que se ve obligada a recolectar agua de lluvia para sobrevivir.