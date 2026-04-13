Régimen cubano revela las causas del incendio en hospital de Santiago de Cuba

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Un incendio en la sala de terapia intermedia de Neurología del Hospital Provincial Saturnino Lora Torres, el principal centro hospitalario de Santiago de Cuba, obligó a evacuar a 12 pacientes de las unidades de cuidados intensivos e intermedios, este sábado.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada fue el primero en reportar el hecho, basándose en testimonios de fuentes y familiares dentro del hospital, en medio de un hermetismo institucional que las autoridades no lograron sostener.

Según los testimonios recogidos, el fuego se originó en el compresor de un aire acondicionado ubicado en el cuarto técnico de climatización de la sala. El incidente comenzó con un intenso olor similar al amoníaco, seguido de un chispeo eléctrico.

Sin embargo, la versión ofrecida por medios estatales difiere de estos testimonios.

El doctor Liader Aguilera Ramos, director en funciones del hospital, confirmó a CMKC Radio Revolución que el incidente se originó alrededor de las 4:15 de la tarde a partir de una subida de voltaje que provocó el sobrecalentamiento de las líneas eléctricas de los equipos de climatización en la unidad de cuidados intensivos, lo que generó un incendio de pequeñas proporciones.

Supuestamente el siniestro se agravó cuando personal del hospital empleó un extintor de líquido en lugar de uno de espuma, lo que generó un cortocircuito y provocó una explosión que arrancó la puerta del local técnico y dañó la cristalería del área.

De acuerdo con declaraciones oficiales, el manejo del incidente ocurrió de forma distinta. El directivo aseguró que el fuego fue controlado con rapidez gracias a la intervención del personal médico y técnico, incluyendo enfermeras, un especialista en Traumatología con formación como bombero y el electricista de turno, quienes emplearon extintores de polvo químico seco para sofocar las llamas.

Una enfermera del centro confirmó el origen del fuego: "Fue el compresor de un aire acondicionado el que se incendió, pero no hubo consecuencias graves. Los pacientes fueron evacuados de inmediato."

De los 12 pacientes evacuados, cuatro fueron trasladados a otros centros mediante ambulancias del Sistema Integrado de Urgencias Médicas y patrullas motorizadas, varios de ellos derivados de urgencia al Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, también en Santiago de Cuba.

De acuerdo con la versión oficialista, cuatro pacientes fueron trasladados a las unidades de cuidados intensivos del Hospital Militar Joaquín Castillo Duany y del Hospital Juan Bruno Zayas, mientras que dos más fueron remitidos al Cardiocentro.

El resto de los ingresados continuó su tratamiento en otras áreas del propio hospital, tras una reorganización interna que incluyó el apoyo de los servicios de Cardiología y Neurología.

Los ocho restantes fueron reubicados en otras salas críticas del propio Saturnino Lora, cuya área afectada también albergaba pacientes de terapia intensiva y presentaba filtraciones provenientes del piso superior, una situación que refleja el crimen sanitario silencioso que viven los hospitales cubanos.

El sábado acudieron al hospital varias unidades de bomberos, así como autoridades del Partido Comunista y de Salud Pública provincial. Fuentes anónimas dentro del hospital reportaron que "no dejan salir a pacientes ni familiares de otros cubículos".