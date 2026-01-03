Delta Force: La unidad de élite del ejército de Estados Unidos que habría capturado a Maduro

Vídeos relacionados:

Fuentes del Gobierno de Estados Unidos confirmaron a medios norteamericanos que Nicolás Maduro fue capturado por la unidad de operaciones especiales Delta Force, considerada la fuerza más secreta y letal del Ejército estadounidense.

La información fue reportada por el periodista Jim LaPorta, de CBS News, citando a la reportera Jennifer Jacobs, quien aseguró que funcionarios de alto nivel confirmaron la participación directa de esta unidad de élite en la operación llevada a cabo en Venezuela.

Según las fuentes, la Delta Force ejecutó una operación de precisión durante la madrugada del sábado para arrestar al gobernante venezolano y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron “extraídos del país” tras una serie de bombardeos en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció horas después en Truth Social que Maduro había sido “capturado y trasladado fuera de Venezuela”, calificando la misión como “exitosa”.

La Delta Force, oficialmente conocida como 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D), es una unidad de operaciones encubiertas del Ejército de Estados Unidos especializada en contraterrorismo, rescate de rehenes y captura de objetivos de alto valor.

Esta misma unidad fue responsable en 2019 de la misión que acabó con la vida de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, en Siria.

Mientras tanto, en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que el Gobierno “desconoce el paradero del presidente Maduro” y exigió a Washington “pruebas de vida inmediatas”.

Rodríguez denunció que se trata de “una agresión imperial sin precedentes” y pidió a la comunidad internacional rechazar lo que describió como “un secuestro”.

El senador republicano Mike Lee, por su parte, afirmó haber hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien le informó que Maduro será trasladado a Estados Unidos para ser juzgado por delitos federales.

La tensión internacional se mantiene al alza. Cuba, Irán y Bolivia han condenado los ataques, mientras Colombia pidió reuniones urgentes de la ONU y la OEA.

Hasta el momento, Washington no ha publicado pruebas visuales que confirmen la captura del mandatario venezolano.