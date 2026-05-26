"Mercenario es quien pelea sin alma": polémica carta de un cubano en el ejército ruso

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Un cubano que lleva cinco años viviendo en Rusia, obtuvo la ciudadanía de ese país y afirma haber combatido durante tres años en diferentes frentes de la guerra en Ucrania, envió una carta en la que defiende su decisión de vestir un uniforme ajeno y rechaza con dureza la etiqueta de «mercenario».

En su misiva describe con crudeza el dolor del exilio, las noches de soledad, el frío y la nostalgia de quien pelea lejos de los suyos.

La imagen que acompaña el testimonio muestra elementos compatibles con el entorno militar ruso: una boina azul turquesa típica de tropas aerotransportadas (VDV) o fuerzas especiales, un fusil tipo AK con accesorios comunes en el teatro ruso-ucraniano, camuflaje multicam y un blindado tipo BTR soviético al fondo.

«Muchos llaman mercenario a quien viste un uniforme ajeno. Qué fácil es juzgar desde la comodidad de un hogar caliente, con la barriga llena y rodeados de los suyos. Mercenario no es el hombre que vende su vida para darle pan a su hijo», escribe el autor.

Su argumento central es que la pobreza, no la ambición ni la ideología, lo llevó al frente: «Mercenario es quien pelea sin alma. Pero el hombre que llora en silencio recordando a su familia mientras carga el peso de un fusil no pelea por ambición. Pelea porque la pobreza no le dejó otra salida».

El combatiente también rechaza la narrativa de explotación que circula en redes sociales. «Por eso me duele escuchar tantas mentiras. Hablan sin saber, juzgan sin vivirlo y repiten que aquí nos usan como 'carne de cañón'», afirma, y agrega que durante sus tres años en el frente fue tratado «como uno más» y que nunca se sintió «abandonado ni tratado como alguien desechable», aunque reconoce haber visto caer compañeros y haber sentido «el peso de la muerte muy cerca».

El testimonio llega en un contexto de creciente documentación sobre la presencia de cubanos en las filas rusas.

El proyecto ucraniano «Quiero Vivir» publicó en mayo de 2025 una lista con 1,028 cubanos identificados, mientras que la inteligencia militar ucraniana elevó la estimación total a al menos 20,000 reclutados.

Para enero de 2026, las bajas confirmadas de cubanos en la guerra ascendían a 93 fallecidos identificados nominalmente, según el mismo proyecto ucraniano.

Un informe señaló que un cubano muere en promedio entre 140 y 150 días después de firmar contrato con el ejército ruso.

El patrón de reclutamiento más documentado incluye ofertas de salarios de entre 2,000 y 2,500 dólares mensuales y posibilidad de ciudadanía rusa, aunque en muchos casos los contratos se firmaban en ruso sin que los reclutados comprendieran su contenido, y los adelantos recibidos se descontaban con los gastos del viaje.

El pasado 6 de mayo, el Reino Unido sancionó a Dayana Echemendia Díaz, identificada como reclutadora cubana que usaba redes sociales para ofrecer empleos falsos y enviar a sus compatriotas al frente bajo coacción.

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el esquema como «trata de personas».

El debate sobre si estos hombres son mercenarios, víctimas de trata o voluntarios empujados por la desesperación económica sigue abierto.

La carta del combatiente cubano-ruso representa una voz poco frecuente en esa discusión: la de quien reivindica su sacrificio como acto de amor familiar y cierra con una frase que resume todo lo vivido: «Mi mayor esperanza no es la guerra ni el reconocimiento… es poder sobrevivir, abrazar a mi familia y vivir en paz junto a ellos. Eso es lo único que realmente importa».