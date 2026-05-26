El MININT sale a desmentir rumores de toque de queda en Cuba

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El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) publicó este martes un desmentido oficial en su cuenta de Facebook «Minint Hoy» para negar la existencia de un supuesto toque de queda nacional que circulaba de forma viral en redes sociales y que supuestamente entraría en vigor el próximo lunes 1 de junio.

El bulo se difundía como una «Nota Oficial No. 28/2026» atribuida al propio MININT, fechada el 1 de junio de 2026, en la que se anunciaba la implementación de un «Toque de Queda Nacional Temporal» con restricciones nocturnas, multas de hasta 8,000 pesos cubanos (CUP) por incumplimiento y una supuesta prórroga de las medidas hasta agosto de 2026.

El desmentido oficial fue categórico: «El Ministerio del Interior (MININT) NO ha emitido ninguna Nota Oficial No. 28/2026 sobre Toque de Queda Nacional».

La publicación enumeró punto por punto lo que calificó de falsedades: «No hay toque de queda. No hay multas de hasta 8,000 CUP. No hay restricciones nocturnas. No hay prórroga hasta agosto».

El MININT también explicó cómo detectar el engaño: el documento «no aparece en ningún canal oficial del gobierno cubano», «mezcla instituciones y formatos de forma inventada» y «usa fechas y medidas que NO existen en la realidad del país».

El documento falso invocaba «la grave situación energética que atraviesa el país» y «el incremento de hechos delictivos en horas nocturnas» como justificación para las supuestas restricciones, dos problemas reales que le otorgaron cierta verosimilitud al bulo entre la población cubana.

Facebook / Minint hoy

La crisis energética en la isla sigue siendo devastadora: el déficit de generación eléctrica supera los 2,200 MW y los apagones afectan al 70% de la población, según reportes publicados el 17 de mayo pasado. En Las Tunas, por ejemplo, se registraron 11 robos de aceite dieléctrico y partes de transformadores en lo que va de 2026, dejando a más de 4,000 vecinos sin electricidad durante cuatro días.

Este caso se inscribe en un patrón documentado de desinformación en Cuba durante 2025 y 2026. El pasado 21 de mayo, se desmintió un montaje falso sobre la supuesta muerte de Raúl Castro que usaba fraudulentamente la identidad visual de medios independientes. El 5 de mayo, la Embajada de Rusia en Cuba tuvo que desmentir imágenes virales sobre un supuesto submarino nuclear ruso en La Habana. Y en enero de 2025, circuló un documento falso sobre supuestas sanciones de Trump contra Cuba.

El MININT cerró su publicación con un llamado a la ciudadanía: «No te dejes engañar. No ayudes a difundir el pánico. Comparte este desmentido si te importa la verdad», y recomendó verificar únicamente en los perfiles oficiales de la Presidencia, el MININT y los medios de prensa estatales.