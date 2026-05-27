MINFAR publica entrenamiento militar y en redes ironizan: «Los Delta Force van a morir pero de la risa»

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) publicó en su página oficial de Facebook un reel mostrando a varios soldados durante una sesión de entrenamiento, y la reacción de los cubanos en redes no tardó en convertirse en una avalancha de burlas.
El video fue acompañado de una cita de Fidel Castro: «Estoy seguro de que el único camino de la supervivencia de los procesos revolucionarios es la resistencia», bajo el hashtag #FARCuba.
La publicación acumuló más de 92,500 vistas, 3,625 likes y 888 comentarios, la gran mayoría irónicos y sarcásticos.
El tono de los comentarios fue unánime: los usuarios ironizaron sobre la precariedad de las instalaciones, la condición física de los soldados y el contraste con las fuerzas de élite estadounidenses.
«Iosssmiooo...los Delta Force van a morir...pero de la risa», escribió una usuaria identificada como Missy Groot, en el comentario que se convirtió en el más citado del hilo.
Otros apuntaron directamente a la crisis alimentaria que padece la población cubana. «Mucho entrenamiento pero cuando van a comer es chícharo con gorgojo y plátano», señaló Luis Alberto Rodriguez Quintana.
«Resistencia en tiempos de mango», resumió con ironía Jose Luis Truc Truc.
Las instalaciones también fueron blanco de críticas. «Wow, qué gimnasios tan equipados, imagino que los Navy Seals estarán envidiando esas instalaciones en este momento», escribió Martín Vicario.
«Tiene mejor equipo el gimnasio de mi colonia que esa pocilga», añadió Irving M Trujeque.
Algunos usuarios llevaron la comparación más lejos. «Estos videos se los mando a mi hijo navy seal en South Carolina y todos se mueren de la risa en la base donde se encuentran», afirmó Yoel Vazquez.
«Lo que tienen que practicar es cien metros planos, para correr cuando lleguen los Delta Force», remató Felipe T. Guerra.
El video se inserta en la ofensiva propagandística que el MINFAR ha reforzado en redes sociales tras las medidas de presión de la administración Trump.
Desde entonces, el ministerio ha publicado regularmente contenido en redes sociales con ejercicios militares, maniobras y mensajes de advertencia, pero cada publicación ha generado el efecto contrario al buscado.
Las maniobras con motocicletas viejas en enero desataron memes, al igual que un video de Díaz-Canel participando en ejercicios militares ese mismo mes.
En mayo, el entrenamiento de las llamadas Avispas Negras de Matanzas tampoco escapó al escarnio público, a pesar de que el régimen presentó ese regimiento como una unidad de élite con artes marciales y gimnasio propio.
El pasado 5 de mayo, el MINFAR afirmó que «la orden de alto el fuego no será dada jamás» en otro mensaje propagandístico que también cosechó burlas.
La crisis alimentaria cubana se ha convertido en el hilo conductor de todas estas reacciones: los cubanos señalan que ningún discurso belicista puede sostenerse cuando los propios soldados padecen la misma escasez de alimentos que el resto de la población, convirtiendo cada video del MINFAR en un recordatorio involuntario de las carencias del país tras 67 años de dictadura.
Preguntas frecuentes sobre el entrenamiento militar en Cuba y la reacción en redes sociales
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el video del MINFAR ha generado tantas burlas en redes sociales?
El video del MINFAR ha generado burlas debido a la precariedad de las instalaciones y la condición física de los soldados, así como al contraste con las fuerzas de élite estadounidenses. Los usuarios han señalado la obsolescencia del equipo y la falta de recursos en comparación con otros ejércitos, lo que ha convertido el intento de mostrar fortaleza en un motivo de burla.
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¿Qué críticas ha recibido el régimen cubano en relación a su gasto militar?
El régimen cubano ha sido criticado por invertir recursos en su aparato militar mientras la población enfrenta una crisis económica, con escasez de alimentos y medicinas. Muchos ciudadanos cuestionan el gasto en maniobras militares mientras sufren apagones y otras carencias básicas, lo que refleja una desconexión entre las prioridades del gobierno y las necesidades de la gente.
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¿Cuál es el objetivo del "Año de Preparación para la Defensa" declarado por el régimen cubano?
El "Año de Preparación para la Defensa" es una campaña del régimen cubano orientada a fortalecer la invulnerabilidad militar y preparar al país para posibles agresiones externas. Sin embargo, esta campaña ha sido recibida con escepticismo, ya que la población percibe que las demostraciones militares son más simbólicas que efectivas, y no abordan los problemas económicos y sociales que enfrenta Cuba.
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¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante el discurso militar del régimen?
La reacción de la población cubana ante el discurso militar del régimen ha sido mayoritariamente de burla y escepticismo. Muchos consideran que el régimen está más preocupado por mantener el control político que por resolver los problemas reales del país. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde las críticas y las ironías sobre las políticas militares del gobierno se expresan abiertamente.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.