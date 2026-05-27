MINFAR publica entrenamiento militar y en redes ironizan: «Los Delta Force van a morir pero de la risa»

Video del MINFAR desata burlas en redes: “Los Delta Force van a morir de la risa”

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) publicó en su página oficial de Facebook un reel mostrando a varios soldados durante una sesión de entrenamiento, y la reacción de los cubanos en redes no tardó en convertirse en una avalancha de burlas.

El video fue acompañado de una cita de Fidel Castro: «Estoy seguro de que el único camino de la supervivencia de los procesos revolucionarios es la resistencia», bajo el hashtag #FARCuba.

La publicación acumuló más de 92,500 vistas, 3,625 likes y 888 comentarios, la gran mayoría irónicos y sarcásticos.

El tono de los comentarios fue unánime: los usuarios ironizaron sobre la precariedad de las instalaciones, la condición física de los soldados y el contraste con las fuerzas de élite estadounidenses.

«Iosssmiooo...los Delta Force van a morir...pero de la risa», escribió una usuaria identificada como Missy Groot, en el comentario que se convirtió en el más citado del hilo.

Otros apuntaron directamente a la crisis alimentaria que padece la población cubana. «Mucho entrenamiento pero cuando van a comer es chícharo con gorgojo y plátano», señaló Luis Alberto Rodriguez Quintana.

«Resistencia en tiempos de mango», resumió con ironía Jose Luis Truc Truc.

Las instalaciones también fueron blanco de críticas. «Wow, qué gimnasios tan equipados, imagino que los Navy Seals estarán envidiando esas instalaciones en este momento», escribió Martín Vicario.

«Tiene mejor equipo el gimnasio de mi colonia que esa pocilga», añadió Irving M Trujeque.

Algunos usuarios llevaron la comparación más lejos. «Estos videos se los mando a mi hijo navy seal en South Carolina y todos se mueren de la risa en la base donde se encuentran», afirmó Yoel Vazquez.

«Lo que tienen que practicar es cien metros planos, para correr cuando lleguen los Delta Force», remató Felipe T. Guerra.

El video se inserta en la ofensiva propagandística que el MINFAR ha reforzado en redes sociales tras las medidas de presión de la administración Trump.

Desde entonces, el ministerio ha publicado regularmente contenido en redes sociales con ejercicios militares, maniobras y mensajes de advertencia, pero cada publicación ha generado el efecto contrario al buscado.

Las maniobras con motocicletas viejas en enero desataron memes, al igual que un video de Díaz-Canel participando en ejercicios militares ese mismo mes.

En mayo, el entrenamiento de las llamadas Avispas Negras de Matanzas tampoco escapó al escarnio público, a pesar de que el régimen presentó ese regimiento como una unidad de élite con artes marciales y gimnasio propio.

El pasado 5 de mayo, el MINFAR afirmó que «la orden de alto el fuego no será dada jamás» en otro mensaje propagandístico que también cosechó burlas.

La crisis alimentaria cubana se ha convertido en el hilo conductor de todas estas reacciones: los cubanos señalan que ningún discurso belicista puede sostenerse cuando los propios soldados padecen la misma escasez de alimentos que el resto de la población, convirtiendo cada video del MINFAR en un recordatorio involuntario de las carencias del país tras 67 años de dictadura.