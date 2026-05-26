Rusia y Cuba negocian nueva cooperación militar en plena tensión con EE.UU.

Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin conversan en Moscú. Foto © Kremlin / Archivo.

Vídeos relacionados:

El Servicio Federal Ruso de Cooperación Técnico-Militar (FSVTS) confirmó este martes que Rusia está cumpliendo varios contratos de cooperación técnico-militar con Cuba y que ambos países negocian nuevas áreas de colaboración futura, según declaraciones a la agencia Interfax realizadas en el marco del Foro Internacional de Seguridad que se celebra del 26 al 29 de mayo en la región de Moscú.

«Rusia y Cuba son socios de larga data en el ámbito de la cooperación técnico-militar. Dado el bloqueo estadounidense a la isla, nuestro apoyo es especialmente importante para nuestros socios cubanos», declaró el FSVTS, que también precisó que «hoy se están cumpliendo las obligaciones contraídas en virtud de varios contratos firmados y se están debatiendo áreas prometedoras, teniendo en cuenta las prioridades de la parte cubana».

El anuncio llega en uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana en décadas, y supone un respaldo explícito de Moscú al régimen de Miguel Díaz-Canel en medio de una escalada diplomática y militar sin precedentes recientes.

El detonante más reciente de esa escalada fue un informe publicado el 17 de mayo por Axios, basado en inteligencia clasificada estadounidense, que afirmaba que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, con posibles planes de emplearlos contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y Key West, Florida.

El mismo informe señalaba que hasta 5,000 soldados cubanos habrían combatido para Rusia en Ucrania, con Moscú pagando unos 25,000 dólares por combatiente, y que algunos habrían transmitido conocimientos sobre guerra de drones a mandos militares en La Habana.

El pasado miércoles, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, desmintió categóricamente esas informaciones, calificándolas de «ficción» en el marco de una «guerra de información», aunque también afirmó que Rusia «mantiene contacto con Cuba en todos los asuntos de interés para nuestros dos países».

La respuesta de Washington ha sido contundente. El 20 de mayo, Trump advirtió que EE.UU. no tolerará a Cuba como Estado que alberga operaciones hostiles a noventa millas de su territorio, en un mensaje presidencial emitido con motivo del Día de la Independencia de Cuba.

Ese mismo día, el Departamento del Tesoro sancionó a nueve altos dirigentes cubanos y tres entidades, entre ellas la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI/G2).

El 1 de mayo, Trump ya había firmado una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba, incluyendo los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros, y autorizando sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras.

El respaldo ruso al régimen cubano cuenta con una base jurídica formalizada en marzo de 2025, cuando ambos gobiernos firmaron un acuerdo intergubernamental de cooperación militar. Putin oficializó ese acuerdo con su firma el 15 de octubre de 2025, tras su ratificación por la Duma y el Consejo de la Federación.

Analistas rusos han advertido, sin embargo, que Moscú —inmerso en la guerra de Ucrania— solo puede ofrecer apoyo político real a La Habana, sin capacidad para un rescate económico o militar comparable al de la era soviética.

Este martes, Bloomberg reportó que voces cercanas a Rubio y Trump apuestan por «presión total» hasta lograr un cambio de régimen en Cuba, lo que anticipa una nueva vuelta de tuerca en la confrontación entre Washington y La Habana, con Moscú como telón de fondo.