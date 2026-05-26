Rusia y Cuba negocian nueva cooperación militar en plena tensión con EE.UU.

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El Servicio Federal Ruso de Cooperación Técnico-Militar (FSVTS) confirmó este martes que Rusia está cumpliendo varios contratos de cooperación técnico-militar con Cuba y que ambos países negocian nuevas áreas de colaboración futura, según declaraciones a la agencia Interfax realizadas en el marco del Foro Internacional de Seguridad que se celebra del 26 al 29 de mayo en la región de Moscú.
«Rusia y Cuba son socios de larga data en el ámbito de la cooperación técnico-militar. Dado el bloqueo estadounidense a la isla, nuestro apoyo es especialmente importante para nuestros socios cubanos», declaró el FSVTS, que también precisó que «hoy se están cumpliendo las obligaciones contraídas en virtud de varios contratos firmados y se están debatiendo áreas prometedoras, teniendo en cuenta las prioridades de la parte cubana».
El anuncio llega en uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana en décadas, y supone un respaldo explícito de Moscú al régimen de Miguel Díaz-Canel en medio de una escalada diplomática y militar sin precedentes recientes.
El detonante más reciente de esa escalada fue un informe publicado el 17 de mayo por Axios, basado en inteligencia clasificada estadounidense, que afirmaba que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, con posibles planes de emplearlos contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y Key West, Florida.
El mismo informe señalaba que hasta 5,000 soldados cubanos habrían combatido para Rusia en Ucrania, con Moscú pagando unos 25,000 dólares por combatiente, y que algunos habrían transmitido conocimientos sobre guerra de drones a mandos militares en La Habana.
El pasado miércoles, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, desmintió categóricamente esas informaciones, calificándolas de «ficción» en el marco de una «guerra de información», aunque también afirmó que Rusia «mantiene contacto con Cuba en todos los asuntos de interés para nuestros dos países».
La respuesta de Washington ha sido contundente. El 20 de mayo, Trump advirtió que EE.UU. no tolerará a Cuba como Estado que alberga operaciones hostiles a noventa millas de su territorio, en un mensaje presidencial emitido con motivo del Día de la Independencia de Cuba.
Ese mismo día, el Departamento del Tesoro sancionó a nueve altos dirigentes cubanos y tres entidades, entre ellas la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI/G2).
El 1 de mayo, Trump ya había firmado una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba, incluyendo los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros, y autorizando sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras.
El respaldo ruso al régimen cubano cuenta con una base jurídica formalizada en marzo de 2025, cuando ambos gobiernos firmaron un acuerdo intergubernamental de cooperación militar. Putin oficializó ese acuerdo con su firma el 15 de octubre de 2025, tras su ratificación por la Duma y el Consejo de la Federación.
Analistas rusos han advertido, sin embargo, que Moscú —inmerso en la guerra de Ucrania— solo puede ofrecer apoyo político real a La Habana, sin capacidad para un rescate económico o militar comparable al de la era soviética.
Este martes, Bloomberg reportó que voces cercanas a Rubio y Trump apuestan por «presión total» hasta lograr un cambio de régimen en Cuba, lo que anticipa una nueva vuelta de tuerca en la confrontación entre Washington y La Habana, con Moscú como telón de fondo.
Preguntas frecuentes sobre la cooperación militar entre Rusia y Cuba y sus implicaciones
CiberCuba te lo explica:
¿Qué tipo de cooperación militar existe actualmente entre Rusia y Cuba?
Rusia y Cuba tienen un acuerdo intergubernamental de cooperación militar, firmado en marzo de 2025 y ratificado por Putin en octubre del mismo año. Este acuerdo formaliza el respaldo político y diplomático de Moscú a La Habana, aunque se limita principalmente a apoyo político debido a las limitaciones económicas y militares actuales de Rusia.
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¿Es cierto que Cuba ha adquirido drones militares de Rusia e Irán?
Según un informe de Axios basado en inteligencia clasificada estadounidense, Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023. No obstante, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, desmintió estas informaciones, calificándolas de "ficción" en el marco de una "guerra de información".
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¿Cuál es la posición de Estados Unidos frente a la cooperación militar entre Rusia y Cuba?
Estados Unidos ha respondido con sanciones y advertencias a la cooperación militar entre Rusia y Cuba. La administración Trump ha ampliado las sanciones contra sectores clave en Cuba y ha sancionado a altos dirigentes cubanos. EE.UU. considera preocupante la presencia de drones y capacidades hostiles a solo 90 millas de Florida.
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¿Qué implicaciones tiene la presencia de drones militares en Cuba para la seguridad de Estados Unidos?
La presencia de drones militares en Cuba es vista como una amenaza creciente por Estados Unidos. Aunque no se considera que Cuba esté planeando un ataque inminente, la proximidad de estos drones y la cooperación con Rusia e Irán generan preocupación en Washington por posibles escenarios de guerra asimétrica.
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¿Cómo ha respondido Cuba a las acusaciones sobre la adquisición de drones militares?
Cuba no ha negado explícitamente la existencia de los drones, pero el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ha afirmado que Cuba se ampara en el principio de legítima defensa, acusando a Estados Unidos de fabricar pretextos para una posible agresión militar contra la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.