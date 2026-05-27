EE.UU. abre nueva investigación criminal contra Nicolás Maduro en Miami

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro, esta vez con sede en Miami y centrada en presuntos delitos financieros, según reportó el Miami Herald y confirmó la agencia EFE.

La pesquisa fue formalmente abierta en marzo, semanas después de que Maduro fuera trasladado a Estados Unidos el 3 de enero de 2026 tras la operación militar que resultó en su captura en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores.

La nueva investigación es independiente del caso que ya enfrenta Maduro en una corte federal de Nueva York, donde fue acusado en 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, y donde se declaró inocente el 5 de enero.

Según CBS News, altos funcionarios del Departamento de Justicia y la Casa Blanca ordenaron abrir la indagatoria en Miami «en medio de preocupaciones sobre que el proceso pendiente en su contra es débil», en particular por la ausencia de cargos por lavado de dinero en la acusación neoyorquina.

La pesquisa es liderada por el veterano fiscal Michael Berger, especializado en asuntos criminales internacionales, con el apoyo de agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la división de Investigación Criminal del fisco estadounidense.

El eje central de la nueva investigación es la figura de Alex Saab, empresario colombiano de origen libanés y presunto testaferro de Maduro, deportado desde Venezuela el 16 de mayo y trasladado escoltado por agentes de la DEA al aeropuerto de Opa-locka, en Miami-Dade.

Los fiscales del Distrito Sur de Florida presentaron contra Saab una nueva acusación de un solo cargo por conspiración de lavado de dinero vinculada al programa CLAP, el esquema venezolano de distribución de alimentos que las autoridades estadounidenses han descrito durante años como un vehículo de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Investigadores creen que Saab posee un conocimiento excepcional de la estructura financiera del régimen. Una fuente anónima citada por el Herald lo describió sin rodeos: «Alex Saab es el testaferro de Maduro. Tiene todos los detalles, toda la suciedad. Lo sabe todo — las negociaciones con Irán, por ejemplo».

El regreso de Saab a custodia estadounidense es radicalmente distinto al de su extradición previa desde Cabo Verde en 2021, cuando el Estado venezolano lo protegía activamente. Esta vez fue el propio gobierno interino venezolano quien lo entregó, lo que altera por completo sus posibilidades de negociación.

«La primera vez, Estados Unidos lo trajo desde África mientras el Estado venezolano lo protegía. Esta vez, el Estado venezolano lo entregó — y el Estado venezolano está compuesto por sus socios», señaló la fuente.

En 2023, el presidente Joe Biden lo incluyó en un canje de prisioneros con Venezuela —sin haber sido condenado— a cambio de la liberación de diez ciudadanos estadounidenses.

Saab regresó a Caracas y fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional, hasta que fue destituido el 17 de enero de 2026 y detenido el 4 de febrero en una operación conjunta del SEBIN y el FBI.

«Ya no le es leal a nadie. Ya no quedan fichas de negociación», afirmó la fuente, descartando que un nuevo indulto negociado por Caracas pueda salvarlo: «Lo único que queda es negociar».

Entre los antecedentes de casos venezolanos procesados exitosamente en Miami figura el del ex tesorero nacional Alejandro Andrade, sentenciado en 2018 a diez años de prisión por un esquema de sobornos de más de 1,000 millones de dólares vinculado al sistema cambiario venezolano, lo que muestra la capacidad del Distrito Sur de Florida para procesar casos de corrupción de alto perfil.

Aún no está claro si Saab cooperará con los investigadores, pero su renovada exposición legal —combinada con la investigación paralela contra Maduro— ha intensificado la atención sobre lo que sabe y si ese conocimiento podría moldear la próxima fase del caso contra el exgobernante venezolano.