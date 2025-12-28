Tras meses de reparación, ferry Perseverancia regresa a la Isla de la Juventud para retomar ruta con Batabanó

Vídeos relacionados:

El ferry Perseverancia llegó al puerto de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, tras concluir una reparación intermedia que se prolongó casi tres meses, y se reincorporará próximamente a la vital ruta marítima entre la segunda mayor isla de Cuba y Batabanó.

A través de su cuenta en Facebook, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó que el proceso de reparación planificada se extendió del 7 de octubre al 25 de diciembre de 2025, 10 días más de lo previsto inicialmente.

Captura de Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

“El buque acaba de arribar al Puerto de Nueva Gerona, lugar desde donde se reincorporará al tráfico vital Gerona-Batabanó, según se informará oportunamente, una vez concluyan las revisiones y ajustes técnicos de rigor”, subrayó el titular.

De acuerdo con el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR) y la empresa armadora Prácticos de Cuba, la embarcación superó las pruebas de muelle y mar tras ser sometida a más de 50 tareas técnicas durante su estancia en el dique seco de los astilleros Caribbean Drydock Company, en la bahía de La Habana.

Entre los trabajos realizados se incluyeron la sustitución de hélices propulsoras, elementos del sistema de gobierno y líneas de ejes, la restitución del sistema de refresco de los diésel-generadores, mantenimiento de sistemas eléctricos y de climatización, instalación de una planta eléctrica de emergencia y un local de enfermería, así como mejoras de accesibilidad para personas con discapacidad y la pintura general del buque.

Captura de Facebook/Eduardo Rodríguez Dávila

Las autoridades destacaron que la reparación implicó la contratación de suministros por más de 550,000 euros, financiados por el esquema económico de GEMAR y el país, además de un proyecto aprobado por el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público por un monto de 33 millones de pesos, incluido en el plan de inversiones de 2025.

El Perseverancia comenzó a operar en agosto de 2023 y permaneció en servicio hasta el 3 de octubre de 2025, último viaje antes de entrar a reparación.

En ese período realizó 716 travesías, transportó a casi 298,000 pasajeros y más de 82,000 toneladas de carga, cifras que reflejan el peso casi exclusivo de esta embarcación en la conectividad del municipio especial.

Su regreso ocurre en medio de un escenario marcado por la fragilidad del sistema de transporte marítimo hacia la Isla de la Juventud.

Durante años, el Perseverancia ha sido la única embarcación operativa de forma estable, mientras otros catamaranes permanecen fuera de servicio por deterioro y falta de piezas, una situación que ha provocado reiteradas suspensiones, atrasos y malestar entre los residentes.

Aunque el Ministerio de Transporte ha anunciado la incorporación de nuevos catamaranes como el V2V Empress y, próximamente, el Río Las Casas, la realidad es que la conectividad marítima de la Isla de la Juventud sigue dependiendo de soluciones parciales y de una flota envejecida, cuya operatividad continúa siendo vulnerable a fallas técnicas y limitaciones financieras.