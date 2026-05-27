Policía de Brasil intercepta a 21 inmigrantes, incluidos 18 cubanos, y arresta a dos traficantes

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La Policía Federal de Carreteras (PRF) de Brasil encontró a 21 inmigrantes —18 de ellos cubanos— a bordo de tres vehículos y arrestó a dos traficantes de personas en el estado de Roraima, en una operación denominada «rescate humanitario», informaron las autoridades.

Durante el operativo, realizado la noche del 22 de mayo, los agentes detectaron un automóvil abandonado al costado de la carretera BR-401, en Boa Vista, capital de Roraima, con seis personas en el interior. Posteriormente, interceptaron otros dos vehículos en la misma ciudad, con 15 inmigrantes más.

En total, fueron rescatados 21 migrantes: 18 cubanos, dos chinos y un haitiano, incluidos niños y ancianos, según confirmó la PRF.

Dos ciudadanos brasileños que transportaban a los extranjeros fueron detenidos y presentados ante la Policía Federal en la capital del estado por el delito de promoción de la inmigración ilegal, un delito tipificado en el artículo 232-A del Código Penal de Brasil, que puede ser penado con condenas de dos a cinco años de prisión y multa, según un reporte de CNN Brasil.

El operativo se suma a una serie de acciones policiales recientes en Roraima contra redes de tráfico de migrantes en distintos municipios del estado del norte de Brasil.

El 16 de mayo, agentes de la Policía Militar hallaron a 10 cubanos, incluidos dos niños de dos y cuatro años, hacinados en un automóvil sin asientos traseros, en la misma carretera BR-401. Días antes, el 12 de mayo, otro operativo policial detectó la entrada ilegal de 31 cubanos —14 hombres, 12 mujeres y cinco niños—, que habían cruzado el río Tacutu en canoas, desde Guyana. Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de promover la migración irregular.

El 31 de marzo, la PRF rescató a 34 cubanos e interceptó a seis coyotes brasileños en la Ponte dos Macuxis, también sobre la BR-401, cuando los transportaban desde Bonfim, en la frontera con Guyana, hacia Boa Vista.

Entre 2024 y mayo de 2026, la PRF en Roraima rescató a 189 inmigrantes en las carreteras federales del estado, arrestó a 31 traficantes y confiscó 31 vehículos utilizados en el transporte clandestino de migrantes, confirmó la entidad en un comunicado. Aproximadamente el 91% de los inmigrantes eran de nacionalidad cubana.

Roraima es considerada por las autoridades brasileñas como la principal puerta de entrada ilegal de inmigrantes al país, debido a su proximidad con Venezuela y Guyana.

La ruta más utilizada por los cubanos parte por vía aérea de La Habana hacia Georgetown, capital de Guyana —país que no exige visa a ciudadanos cubanos—; continúa por tierra cruzando el río Tacutu hacia Bonfim en Roraima, para avanzar por la BR-401, desde el norte hacia el sur de Brasil.

Esta vía se consolidó especialmente a partir de 2024, cuando el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos cerró parcialmente el camino hacia el norte.

Brasil acoge actualmente a unos 84,000 cubanos según datos del Ministerio de Justicia, cifra que ha crecido aceleradamente impulsada por la grave crisis económica y social que atraviesa la isla tras décadas de dictadura.

Las solicitudes de asilo de cubanos en Brasil se dispararon un 88% en un solo año, pasando de aproximadamente 22,300 en 2024 a más de 41,900 en 2025, según datos de la Matriz de Monitoreo de Flujos (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La cifra posicionó a los cubanos como la principal nacionalidad solicitante de asilo en Brasil, al superar por primera vez a los venezolanos, y evidenció la magnitud de un éxodo impulsado por el colapso económico y la represión política del régimen castrista.