Menos alimentos básicos y más alcohol: así marcha la industria cubana

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La industria manufacturera cubana cerró 2025 con una tendencia que resume la crisis estructural del país: mientras la producción de pan se desplomó en 100,9 miles de toneladas respecto a 2024, la fabricación de cerveza y bebidas alcohólicas creció de forma notable, según datos oficiales publicados hoy por la ONEI.

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) difundió este miércoles un hilo comparativo basado en su publicación «Industria Manufacturera en Cuba. Indicadores Seleccionados, 2025», que contrasta la producción de distintos sectores entre 2024 y 2025.

En alimentos, el retroceso es contundente. «Se contrajo la obtención de productos como pan (100,9 miles de toneladas menos) y arroz elaborado y semielaborado (14,3 miles de toneladas menos), entre otros», señala el organismo oficial.

Los pequeños aumentos registrados —0,4 miles de toneladas más de pastas alimenticias, 1,2 miles de toneladas más de conservas de tomate y 22,3 toneladas más de mantequilla sin sal— no compensan las caídas en los productos de mayor consumo popular.

El contraste más llamativo aparece en el sector de bebidas. «La elaboración de bebidas muestra una clara disminución en los refrescos (68,1 miles de hectolitros menos), sin embargo, se evidencia el incremento de la producción de cerveza (35,3 miles de hectolitros más) y de bebidas alcohólicas (83,1 miles de hectolitros más)», indica la ONEI.

Este patrón no es nuevo. En el primer semestre de 2025, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, confirmó ante el Parlamento que 17 empresas del sector cerraron con pérdidas por 364 millones de pesos, y que rubros clave operaban muy por debajo del plan: lácteos al 54,1%, conservas al 48,5%, café al 23,7% y cárnicos al 71%.

La cerveza fue la única excepción positiva de ese semestre, con un cumplimiento del 107% del plan, sostenida por las marcas Bucanero y Parranda.

En tabaco, los datos también muestran una tendencia dispar: la fabricación de tabaco torcido aumentó en 54,5 millones de unidades, mientras que la de cigarrillos se redujo en 1,1 miles de millones de unidades.

En productos de limpieza, la producción de jabón de lavar creció 5,7 miles de toneladas, pero el detergente de uso doméstico cayó 20,7 miles de toneladas, lo que agrava las condiciones de higiene en los hogares cubanos.

El sector de la construcción tampoco escapa al deterioro. La manufactura de bloques de hormigón, cal y productos prefabricados de hormigón cayó 25,4 miles de metros cúbicos, aunque el cemento gris registró un aumento.

En marzo de este año, el régimen aplicó un nuevo impuesto de 0,30 dólares por litro a la importación de cerveza y bebidas alcohólicas, sin afectar la producción nacional, lo que refuerza el incentivo a fabricar alcohol localmente mientras los alimentos básicos escasean.

Analistas señalan que la industria de alimentos cubana produce apenas una cuarta parte de su nivel de 1989, y el escenario económico general no ofrece perspectivas de recuperación: el PIB cubano acumula caídas por tercer año consecutivo, con contracciones estimadas entre el -1,5% y el -5% en 2025.