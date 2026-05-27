Crece la solidaridad con bebé cubano que necesita un trasplante urgente de hígado

La solidaridad con Raibel David Gómez Santana, un bebé de 10 meses de Sancti Spíritus, crece en redes sociales mientras su familia lucha contra el tiempo para conseguir un trasplante de hígado que Cuba no puede realizarle.

El padre del menor, Raudelvis Gómez Carabeo, lanzó un desesperado llamado público el pasado fin de semana con una frase que resume la angustia de la familia: «Por favor, no dejen morir a mi hijo».

Raibel David fue diagnosticado con atresia de vías biliares sin vesícula ni conducto colédoco. La cirugía de Kasai que le practicaron fracasó, y el bebé presenta ahora insuficiencia hepática grave con ascitis y edema, con visible inflamación en el abdomen y los pies.

«Lo que necesita es un trasplante de hígado urgente. En Cuba no se puede hacer», afirmó el padre, quien también aclaró que tanto él como la madre del bebé son compatibles para donar: «Nosotros los dos somos compatibles; el que haga falta le dona una parte».

Publicación en Facebook

El principal obstáculo no es médico sino burocrático. Para obtener una visa humanitaria del Consulado de España, la familia necesita primero una carta de aceptación de un hospital español.

«Lo que nos falta es una carta de aceptación de un hospital español, como el Hospital La Paz de Madrid. Sin ese documento, el Consulado de España no nos da la visa humanitaria», explicó Gómez Carabeo.

El llamado fue difundido por el activista espirituano Yureibys Torresilla, quien relató cómo el padre acudió personalmente a su casa a pedir ayuda: «El padre del niño me fue a buscar a mi casa y cómo negarme, por nada en este mundo me negaría y aquí estoy».

El caso sumó este miércoles el respaldo de la activista Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs, quien anunció que apoyará a la familia de la misma manera en que lo hizo con otra niña espirituana con idéntico diagnóstico.

«Es un caso muy parecido al de nuestra Amanda, pero aún más delicado por la edad del bebé y la gravedad de su situación», escribió Lafita.

Este miércoles, Lafita también publicó en Facebook una solicitud urgente de un pasaje desde Ciego de Ávila o Morón hasta Sancti Spíritus para trasladar un medicamento que el bebé necesita con urgencia, ofreciendo transferir el dinero ella misma.

El antecedente que da esperanza al caso es el de Amanda Lemus Ortiz, niña también de Sancti Spíritus con la misma enfermedad.

Gracias a una campaña liderada por Lafita que recaudó más de 20,000 dólares, Amanda fue trasplantada el 15 de marzo de 2024 en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde su padre donó una porción de su hígado. En enero de 2026, Amanda celebró su cuarto cumpleaños con una recuperación ejemplar.

Pero no todos los casos terminan así. El bebé Rafael Junior Chávez Carrera, de ocho meses, murió el 29 de junio de 2025 en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana sin recibir el trasplante que necesitaba, a pesar de que su madre era compatible como donante.

Cuba no cuenta con un programa activo de trasplante hepático pediátrico, lo que obliga a las familias a depender de campañas solidarias y gestiones internacionales urgentes en un contexto de crisis sanitaria profunda: la tasa de mortalidad infantil en la isla aumentó un 148% entre 2018 y 2025.

«Vamos contra el tiempo. Comparte este mensaje», concluyó el padre de Raibel David.