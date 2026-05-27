«Él de acto en acto y el pueblo muriéndose de hambre»: cubanos arremeten contra Díaz-Canel

La publicación de Miguel Díaz-Canel en Facebook sobre el Acto Central por el Día de África celebrado en el Palacio de la Revolución desató una avalancha de críticas de cubanos que denunciaron la contradicción entre los actos protocolares del gobernante y la miseria que vive el pueblo.

El pasado lunes, Díaz-Canel presidió el acto junto a embajadores africanos y publicó en redes sociales: «En el Acto Central por el #DíaDeÁfrica en el Palacio de la Revolución, ratificamos nuestra hermandad con el continente madre. Nos une la historia, la sangre y la lucha compartida contra el colonialismo y el racismo. Somos hijos de África. No claudicaremos».

Facebook / Miguel Díaz-Canel

La respuesta de los cubanos fue inmediata y estuvo marcada por críticas, burlas e indignación ante la desconexión entre los actos oficiales y la crisis diaria que vive la isla.

«Él de acto en acto y el pueblo muriéndose de hambre», escribió un usuario, en una de las frases más repetidas entre los comentarios.

Otros cuestionaron el despliegue político en medio de los apagones y la escasez: «Siguen los actos y reuniones, mucha muela y aire acondicionado»; «¿Había electricidad?»; y «Siga de fiesta mientras su pueblo muere de hambre».

También abundaron las críticas por el contraste entre las celebraciones oficiales y el deterioro social del país. «Risas y aplausos... mientras los hospitales colapsados y las madres tratando de salvar la vida de sus hijos», comentó una cubana.

Varios internautas acusaron al gobernante de intentar proyectar normalidad ante el exterior mientras la población enfrenta hambre y apagones. «Aparentando ante el mundo que todo está bien, cuando su pueblo clama por libertad», escribió otro usuario.

Las referencias a la crisis económica y alimentaria también dominaron el debate: «Después de esa celebración vendrá el banquete de buena comida, mientras los cubanos siguen sin alimentos en sus platos»; «Ya superamos a África en pobreza»; y «El pueblo muere de hambre y usted hace esa cosa inútil».

Incluso hubo quienes criticaron la insistencia oficial en culpar al embargo estadounidense. «Si Cuba puede contar con África y con tantos países, ¿por qué necesita del enemigo histórico?», cuestionó otro comentarista.

La crisis eléctrica mantiene a Cuba en la oscuridad, con déficits que superaron los 2.100 MW durante mayo de 2026 y apagones de hasta 20 horas diarias en La Habana.

El 14 de mayo se registró un récord histórico de 2.174 MW de déficit, dejando sin electricidad al 70 % de la población cubana de forma simultánea.

A la crisis eléctrica se suma una situación alimentaria devastadora: el 33,9 % de los hogares cubanos pasó hambre en 2025 y el 96,91 % de la población carece de acceso adecuado a alimentos, según datos de mayo de 2026.

El sistema de salud cubano está al borde del colapso, con 461 de 651 medicamentos esenciales sin existencias en farmacias estatales y más de 96,000 pacientes en lista de espera quirúrgica, incluyendo más de 11,000 niños.

Este episodio se inscribe en un patrón recurrente: apenas días antes, Díaz-Canel organizó una Tribuna Antiimperialista con trabajadores movilizados en ómnibus estatales en plena escasez de combustible.

«¿Continente madre? Trabajen para resolver los problemas eléctricos, alimentarios, sanitarios y de vivienda que atraviesa la isla», exigió otro comentarista en Facebook, reflejando el creciente malestar de muchos cubanos ante una dirigencia cada vez más alejada de las dificultades cotidianas de la población.