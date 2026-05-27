Bruno Rodríguez pide a secretario de la ONU "detener agresión militar de EE.UU. contra Cuba"

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se reunió este martes con el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, en la sede de la ONU en Nueva York, y le solicitó intervenir para detener lo que calificó como una agresión militar de EE.UU. contra Cuba.

En un mensaje publicado en redes sociales tras el encuentro, Rodríguez afirmó: «Solicité la contribución de la ONU para detener una agresión militar de EE.UU. contra Cuba, que provocaría un baño de sangre, y para que cesen las amenazas de uso de la fuerza».

La reunión se produjo en el marco de la participación del canciller en un debate abierto del Consejo de Seguridad sobre los propósitos y principios de la Carta de la ONU.

Rodríguez también rechazó ante Guterres la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. el 20 de mayo contra el general de ejército Raúl Castro, calificándola de «infame, fraudulenta e ilegal instrucción de cargos».

Esa acusación imputa a Castro y a cinco pilotos militares cubanos cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que costó la vida a Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

Uno de los pilotos acusados ya se encuentra detenido en territorio estadounidense, según reportes de la semana pasada.

El canciller informó además a Guterres sobre la «grave situación humanitaria que enfrenta el pueblo cubano, consecuencia directa del recrudecimiento extremo del bloqueo por el gobierno de EE.UU., con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético brutal».

Desde enero de 2026, la administración Trump acumuló más de 240 sanciones contra Cuba, lo que redujo las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y 90% y generó apagones de hasta 20 y 25 horas diarias en todo el país.

El 29 de abril, el Senado de EE.UU. rechazó por 51-47 una resolución para limitar una eventual acción militar unilateral del presidente contra Cuba, dejando abierta esa posibilidad.

Pese a la escalada, Rodríguez reiteró ante el máximo funcionario de la ONU la disposición de La Habana a continuar el diálogo con Washington: «Reiteré, pese a ello y a la incoherencia de la contraparte, la disposición de Cuba a continuar conversaciones bilaterales con EE.UU. sin injerencia en nuestros asuntos internos, sistema político ni elecciones».

Esta no es la primera vez que el canciller lleva el argumento de una posible agresión militar a foros internacionales. El 14 de mayo pidió apoyo a los BRICS ante ese mismo escenario, y el mismo martes habló con Fox News acusando a EE.UU. de intentar justificar una acción armada contra la isla.

El presidente Miguel Díaz-Canel celebró públicamente este miércoles el discurso de Rodríguez ante el Consejo de Seguridad, en una jornada en que La Habana intensificó su ofensiva diplomática en Nueva York.