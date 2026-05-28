Embajada de EE.UU. en Cuba pregunta qué mensaje enviarían los cubanos a Marco Rubio por su cumpleaños

Marco Rubio (I) y Mike Hammer (D) marcando una L con sus dedos, símbolo de LIBERTAD

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó este jueves en su página de Facebook una felicitación al Secretario de Estado Marco Rubio por su cumpleaños, acompañado de una pregunta directa a los cubanos: «¿Qué mensaje le mandan?».

La publicación incluyó una fotografía en la que aparecen Rubio y el jefe de misión de la Embajada en La Habana, Mike Hammer, posando juntos en una oficina institucional, ambos haciendo el gesto de la letra «L» con los dedos —símbolo de Libertad— y sonriendo.

La convocatoria desató una avalancha de comentarios de cubanos que aprovecharon el espacio para enviar mensajes de afecto, esperanza y reclamos de libertad.

La gran mayoría expresó apoyo al funcionario y le pidió que hiciera realidad la libertad de Cuba.

«Muchas bendiciones para nuestro Marco Rubio. Dios le siga dando mucha salud y mucha vida, y que nos regale una Cuba libre de comunismo», escribió Denis Regalado Lezcano.

Odalys Sánchez fue más directa: «Muchas felicidades para el mejor secretario de Estado. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias por defender nuestra patria. Libertad para nuestra Cuba».

Ernesto Almaguer resumió el sentimiento de muchos con una frase: «Mis respetos. Orgullo de sangre cubana. Cuba te agradece, la verdad está en la calle».

Varios usuarios llegaron más lejos en sus deseos. Zoila Herrera le deseó «feliz cumpleaños, futuro presidente de Cuba», mientras que Lania Rodríguez propuso una fórmula completa: «Marco Rubio presidente de Cuba. Mike Hammer vicepresidente».

Arley Barceló mezcló la felicitación con un reclamo: «Muchas felicidades, es tu cumpleaños, pero regálanos una Cuba libre en tu día y así celebraremos todos los cubanos».

No todos los comentarios fueron en la misma dirección. Un usuario identificado como Der Matías escribió escuetamente «Viva la revolución cubana», mientras que Dim Elo adoptó un tono más pragmático: «No le sigan con la muela y ya resuelvan lo de Cuba».

La publicación se enmarca en una estrategia activa de diplomacia pública de la Embajada en redes sociales.

Solo dos días antes, la misión estadounidense invitó a los cubanos a compartir mensajes sobre libertad en el marco de la campaña #Freedom250, vinculada al 250 aniversario de Estados Unidos.

El gesto de la «L» de Libertad que hacen Rubio y Hammer en la fotografía es coherente con esa línea comunicacional, que busca conectar emocionalmente con el pueblo cubano usando al Secretario de Estado —de raíces cubanas— como puente simbólico entre Washington y la isla.

El pasado 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, Rubio ya había emitido un mensaje directo al pueblo cubano responsabilizando al régimen y a GAESA de la crisis que atraviesa la isla, en lo que el régimen ha respondido con la publicación de un libro en su contra.