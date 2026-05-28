Laritza Camacho sobre el doble discurso en Cuba: «La mentira se grita alto y la verdad se susurra bajito»

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La locutora y presentadora cubana Laritza Camacho publicó en su perfil de Facebook una reflexión crítica sobre la cultura de la mentira en Cuba, en la que denuncia el doble discurso que, según ella, sostiene al régimen desde hace décadas.

«Todos se preocupan por el precio del dólar que no ganan, pero a nadie parece preocuparle el precio de la mentira», escribió Camacho, con una frase que resume el tono de toda la publicación: irónico, directo y cargado de referencias a la vida cotidiana cubana.

En el texto, la también actriz describe la mentira como «un producto sobrevalorado en Cuba» que «se vende sola o como agregado en esas bolsas múltiples que vienen en celofán con lazo para días señalados».

Camacho traza un retrato de una sociedad donde los valores se han invertido por completo: «Hemos llegado a un punto tal donde lo negro se vende como blanco y viceversa, el agresor se aplaude como víctima, el ladrón se asume como empresario y el trabajador, como el bobo de la yuca».

La publicación también alude al sistema de tarjetas MLC (Moneda Libremente Convertible), que funciona con divisas enviadas desde el exterior mediante remesas: «El dinero de esa tarjeta no es tuyo pero lo gastas en cervezas, refrescos y galletitas, como si hubieras doblado el lomo para ganarlo».

La frase que concentra toda la denuncia es contundente: «La mentira se grita alto y la verdad se susurra bajito».

Con ella, Camacho apunta directamente al mecanismo de control social del régimen: la propaganda oficial es obligatoria y la disidencia, peligrosa.

«Lo que te den ¡Cógelo! y luego grita lo que quieren que grites pero no te atrevas a hablar», escribe, antes de cerrar con una advertencia: «Hablar, conversar, discutir en términos respetuosos, poner el dedo sobre la llaga está prohibido porque el dedo está siendo usado por la mentira para tapar el sol y eso sale caro, carísimo».

Esta publicación se enmarca en un patrón sostenido de críticas públicas que Camacho mantiene desde julio de 2021, cuando le exigió disculpas y la dimisión a Díaz-Canel tras la represión del 11J.

En lo que va de 2026, la locutora ha mantenido una actividad crítica constante: en abril cuestionó el derroche de recursos en el acto oficial del 23 y 12 en La Habana, señalando que «la gente no puede ni moverse para el trabajo»; también criticó los partes informativos de la Unión Eléctrica por informar problemas sin ofrecer soluciones reales.

El 20 de mayo, apenas días antes de esta nueva publicación, Camacho afirmó que «no hay nada martiano en un poder que no escucha a su pueblo», en referencia al uso político del legado de José Martí por parte del régimen.

Sus palabras llegan en medio de la peor crisis humanitaria que Cuba ha vivido en décadas, con apagones de hasta 20 horas diarias, escasez extrema de combustible y colapso de servicios básicos. La ONU lanzó en mayo un plan humanitario de 94 millones de dólares para asistir a 2 millones de cubanos en situación de necesidad.