Guapería contra la Casa Blanca en acto por Raúl Castro en Santa Clara

Un declamador visiblemente delgado y tambaleante recitó una décima antiimperialista durante un acto oficialista en Santa Clara, en una de las tribunas abiertas convocadas por el régimen cubano en respaldo a Raúl Castro, y se convirtió en blanco de burlas masivas en redes sociales.

El clip, publicado en Facebook por el activista Magdiel Jorge Castro, muestra al joven recitando con aparente fervor revolucionario versos en los que incluso cita a José Martí.

"De aquí nadie nos arranca, tenemos la mano franca de Martí y de sus razones, y tenemos los cojones que no hay en la Casa Blanca", dijo al concluir, tras lo cual dio unos pasos hacia atrás con los brazos y las piernas abiertas, como si buscara equilibrio.

El acto forma parte de las tribunas abiertas que el régimen organiza en plena crisis, convocadas como respuesta a la acusación penal presentada por Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

Lo que el declamador no pudo ocultar fue su estado físico: ropa holgada, figura esquelética y un visible tambaleo. Para múltiples espectadores, estaba en riesgo de colapsar bajo el sol.

La reacción en redes no se hizo esperar. "Deja que lleguen los Delta Force. Le ponen el ventilador y el pobre hombre sale volando", escribió un internauta. Otro apuntó: "Después de eso se desmayó porque no desayunó".

"El pobre está en los huesos, el hambre que está pasando", comentó un tercero. "Mira que desnutrición tiene, es solo pelo y ropa", añadió otro usuario.

Las burlas se acumularon sin piedad. "Mi abuela con el aire de su abanico se lo lleva", escribió alguien. "Agárrenlo, que se le va a zafar un huesito", ironizó otro.

"Ay, Dios mío, y ese flaquito de donde salió, si sopla un vientecito se nos va", señaló un internauta. "Come décima, hermano, que alimenta muchísimo", remató otro con sarcasmo.

"Quisiera ver a estos personajes por un huequito el día que entre el Navy Seal en Cuba para reírme", escribió un usuario. "El hijo de don Quijote", lo describió otro.

"Los que están ahí es que no tienen corriente en sus casas", apuntó un comentarista, en referencia a la escasa concurrencia al acto. "Tres pelagatos escuchando a ese espagueti, jajaja", resumió otro.

También hubo críticas al lenguaje del "poeta". "Qué vocabulario horrible, Martí estaría avergonzado"; "¡Qué vulgaridad! Eso demuestra la educación de la revolución" y "Hasta las malas palabras se han permitido en estas obras culturales que hay niños presentes, claro, siempre y cuando a ellos les convenga incluso lo que está mal está bien", fueron algunos de los comentarios al respecto.

El contexto en que se desarrolló el acto hace aún más llamativo el contraste. Cuba atraviesa uno de sus peores días de apagones masivos, con una afectación que el 26 de mayo alcanzaba el 63 % del servicio eléctrico nacional.

A eso se suma una crisis alimentaria devastadora: una encuesta reveló que uno de cada tres familias pasó hambre en Cuba durante 2025, y el 96.91 % de la población carece de acceso adecuado a alimentos según el Food Monitor Program.

Mientras tanto, el régimen movilizó transporte público para llevar asistentes a los actos de apoyo a Raúl Castro, cuyo cumpleaños número 95 se celebra el 3 de junio, fecha en que concluyen las tribunas abiertas.