Aumentan exportaciones de combustible de EE.UU. a Cuba: 8,7 millones de dólares en marzo

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Las exportaciones de combustible desde Estados Unidos hacia Cuba se multiplicaron significativamente en marzo, mientras el régimen mantiene su campaña de propaganda responsabilizando al gobierno estadounidense por el colapso estructural que enfrenta la Isla.

Según datos oficiales compartidos por Washington (con alrededor de dos meses de retraso) y publicados por Telemundo 51, Estados Unidos autorizó en marzo cargamentos de combustible valorados en 8,7 millones de dólares a través de licencias destinadas al sector privado cubano,

Esa cifra representa el 75,6 % del total acumulado en el primer trimestre del año, que ascendió a 11,6 millones de dólares.

En contraste, entre enero y febrero las exportaciones de combustible habían sumado apenas 2,548,110 dólares en gasolina y fuel oil, lo que evidencia el salto registrado en marzo.

El marco regulatorio que permite estas operaciones fue establecido el 25 de febrero de 2026, cuando el Departamento de Comercio de EEUU, a través de la Oficina de Industria y Seguridad, publicó una guía que autorizó exportaciones de productos petrolíferos al sector privado cubano bajo la excepción "Support for the Cuban People".

El combustible -compuesto en un 99 % de diésel- llega en isotanques transportados en buques portacontenedores, con descarga concentrada en el puerto de Mariel.

Desde el 4 de marzo, el mismo organismo suspendió el uso de bancos cubanos para cobrar esas operaciones, aunque mantuvo abiertas vías de pago con bancos de terceros países.

Además del combustible, en ese mismo mes de marzo Estados Unidos vendió a Cuba carnes, cereales y bebidas por un valor superior a los 32 millones de dólares.

A pesar de estas exportaciones, Cuba continúa sumida en una crisis energética sin precedentes.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que Cuba no tiene "absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante".

El 13 de mayo se registró un déficit récord de generación eléctrica de 2,153 MW, y tres días después la afectación máxima llegó a 2,041 MW, dejando al 51 % del país sin electricidad de forma simultánea.

Los apagones han llegado a 20-25 horas seguidas en amplias zonas del país durante mayo, agravados por el deterioro estructural de las termoeléctricas y la drástica reducción del suministro venezolano de petróleo.

El descontento popular ha derivado en protestas crecientes: en la noche del 24 de mayo circularon imágenes de manifestaciones en La Habana donde grupos de personas cerraron calles y quemaron basura.

Estas movilizaciones se suman a los cacerolazos y bloqueos de calles registrados el 13 y 14 de mayo en múltiples barrios habaneros, descritos como los más extensos en la capital desde el 11 de julio de 2021.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,245 protestas en Cuba en marzo de 2026 y 1,133 en abril.

Mientras la población enfrenta apagones y escasez, el régimen continúa priorizando actos políticos masivos: el 23 de mayo inició una campaña de "tribunas abiertas" en defensa de Raúl Castro que se extenderá hasta el 3 de junio, fecha de su cumpleaños número 95, en respuesta a la acusación penal del Departamento de Justicia de EE.UU. por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano del 6,5 % en 2026, con un deterioro acumulado de aproximadamente 23 % desde 2019, lo que sitúa la crisis actual como la más profunda que ha enfrentado la Isla en décadas.