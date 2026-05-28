De dirigir la crisis a dirigir tesis: Díaz-Canel asesora doctorado de dirigente del PCC

Foto © Facebook/Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba

Miguel Díaz-Canel (c) en el comité evaluador de la tesis de Joel Queipo, primer secretario del PCC en Holguín.

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El gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez figura como tutor de la tesis doctoral de Joel Queipo Ruíz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Holguín, según publicó este jueves el Ministerio de Educación Superior de Cuba en su página oficial de Facebook.

La defensa tuvo lugar ayer en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), en el marco del Programa de Formación Doctoral de Ingeniería Industrial y Sistemas.

El título de la tesis es «Sistema de gestión política de la economía para la transformación multidimensional en el contexto cubano», un tema que resulta llamativo dado que Díaz-Canel preside Cuba en uno de los períodos de mayor colapso económico de la Isla en décadas.

Junto a Díaz-Canel, la investigación fue dirigida por los doctores Armando Cuesta Santos, Daniel Alfonso Robaina y Fernando Guzmán Martínez.

El ministerio celebró el resultado con un mensaje en el que describió la investigación como de «notables aportes teóricos, metodológicos y prácticos para el país».

Queipo Ruíz, de 52 años, es licenciado en Física Nuclear con maestría en la misma especialidad, miembro del Comité Central del PCC y diputado a la Asamblea Nacional, con 28 años de experiencia como cuadro político.

Fue nombrado primer secretario del PCC en Holguín en abril de 2024, proveniente del Secretariado del Comité Central, donde dirigía el Departamento Económico Productivo.

La ironía del episodio no pasa desapercibida: el hombre que conduce la economía cubana hacia apagones masivos, escasez generalizada de alimentos y medicinas e inflación desbordada ahora tutora una tesis sobre cómo gestionar políticamente esa misma economía.

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 72% de la población cubana sufría inseguridad alimentaria en 2024, una cifra que ha ido en crecimiento.

Este no es el primer antecedente del exmandatario en el rol de tutor académico de altos funcionarios del régimen.

En diciembre de 2021, Díaz-Canel fue uno de los tutores de la tesis doctoral del entonces ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, titulada «Metodología para la gestión del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba».

Gil fue destituido en 2024 y posteriormente procesado por la justicia cubana.

El Tribunal Supremo Popular ratificó en enero de 2026 la condena de Alejandro Gil a cadena perpetua por espionaje y a 20 años adicionales por cohecho, falsificación de documentos, tráfico de influencias y evasión fiscal.

El propio Díaz-Canel compareció como testigo en el juicio contra su extutelado en noviembre de 2025, y posteriormente arremetió públicamente contra él tras la condena.

Díaz-Canel obtuvo su propio grado de Doctor en Ciencias Técnicas en marzo de 2021 con una tesis sobre gestión de gobierno e innovación, lo que le otorga el grado académico necesario para figurar como tutor en este tipo de programas doctorales.