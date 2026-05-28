De dirigir la crisis a dirigir tesis: Díaz-Canel asesora doctorado de dirigente del PCC

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El gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez figura como tutor de la tesis doctoral de Joel Queipo Ruíz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Holguín, según publicó este jueves el Ministerio de Educación Superior de Cuba en su página oficial de Facebook.
La defensa tuvo lugar ayer en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), en el marco del Programa de Formación Doctoral de Ingeniería Industrial y Sistemas.
El título de la tesis es «Sistema de gestión política de la economía para la transformación multidimensional en el contexto cubano», un tema que resulta llamativo dado que Díaz-Canel preside Cuba en uno de los períodos de mayor colapso económico de la Isla en décadas.
Junto a Díaz-Canel, la investigación fue dirigida por los doctores Armando Cuesta Santos, Daniel Alfonso Robaina y Fernando Guzmán Martínez.
El ministerio celebró el resultado con un mensaje en el que describió la investigación como de «notables aportes teóricos, metodológicos y prácticos para el país».
Queipo Ruíz, de 52 años, es licenciado en Física Nuclear con maestría en la misma especialidad, miembro del Comité Central del PCC y diputado a la Asamblea Nacional, con 28 años de experiencia como cuadro político.
Fue nombrado primer secretario del PCC en Holguín en abril de 2024, proveniente del Secretariado del Comité Central, donde dirigía el Departamento Económico Productivo.
La ironía del episodio no pasa desapercibida: el hombre que conduce la economía cubana hacia apagones masivos, escasez generalizada de alimentos y medicinas e inflación desbordada ahora tutora una tesis sobre cómo gestionar políticamente esa misma economía.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 72% de la población cubana sufría inseguridad alimentaria en 2024, una cifra que ha ido en crecimiento.
Este no es el primer antecedente del exmandatario en el rol de tutor académico de altos funcionarios del régimen.
En diciembre de 2021, Díaz-Canel fue uno de los tutores de la tesis doctoral del entonces ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, titulada «Metodología para la gestión del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba».
Gil fue destituido en 2024 y posteriormente procesado por la justicia cubana.
El Tribunal Supremo Popular ratificó en enero de 2026 la condena de Alejandro Gil a cadena perpetua por espionaje y a 20 años adicionales por cohecho, falsificación de documentos, tráfico de influencias y evasión fiscal.
El propio Díaz-Canel compareció como testigo en el juicio contra su extutelado en noviembre de 2025, y posteriormente arremetió públicamente contra él tras la condena.
Díaz-Canel obtuvo su propio grado de Doctor en Ciencias Técnicas en marzo de 2021 con una tesis sobre gestión de gobierno e innovación, lo que le otorga el grado académico necesario para figurar como tutor en este tipo de programas doctorales.
Preguntas frecuentes sobre el rol de Díaz-Canel como tutor de tesis y la crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es polémico que Díaz-Canel sea tutor de una tesis sobre economía en Cuba?
Es polémico porque Díaz-Canel gobernó durante un período de profunda crisis económica en Cuba, caracterizado por apagones masivos, escasez de alimentos y medicinas, e inflación desbordada. Su rol como tutor de una tesis sobre gestión política de la economía resulta irónico y cuestionable dada esta realidad.
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¿Qué impacto ha tenido la gestión de Díaz-Canel en la economía cubana?
La gestión de Díaz-Canel ha sido crítica para la economía cubana, con una contracción del PIB del 7.2% proyectada para 2026 y una caída acumulada del 23% desde 2019. La crisis energética y la falta de combustibles han agravado la situación, provocando apagones prolongados y escasez generalizada.
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¿Cómo ha respondido la población cubana a las declaraciones y promesas de Díaz-Canel?
Las declaraciones de Díaz-Canel han generado escepticismo y críticas entre la población cubana, que enfrenta una realidad de apagones, escasez de alimentos y deterioro de servicios básicos. La retórica del régimen no ha logrado mitigar el malestar social ni ofrecer soluciones concretas a la crisis.
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¿Qué rol juega la política energética en la crisis actual de Cuba?
La política energética ha sido un factor crucial en la crisis cubana, con un déficit de generación eléctrica que ha dejado al 64% del país sin electricidad durante horas. La dependencia de combustibles importados exacerbó la situación tras la interrupción de suministros de Venezuela y México.
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¿Cuál ha sido la respuesta de Díaz-Canel ante las críticas sobre su gestión?
Díaz-Canel ha insistido en un "cambio de mentalidad" como solución, apelando a la conciencia de la militancia y evitando asumir responsabilidades políticas concretas. Su enfoque ha sido criticado por estar desconectado de la realidad cotidiana de los cubanos, que enfrentan una crisis sin precedentes.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.