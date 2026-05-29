Así le cantaron «Happy Birthday» a Marco Rubio en la Casa Blanca

Un grupo reunido en una sala de reuniones de la Casa Blanca le cantó «Happy Birthday» al Secretario de Estado Marco Rubio este jueves, con motivo de su cumpleaños número 55.

El momento quedó registrado en un video publicado en X por Margo Martin, directora adjunta de comunicaciones de la Casa Blanca, con el mensaje «Happy Birthday, Secretario Marco Rubio! ».

El propio Rubio, sin embargo, no compartió el video de la celebración en su cuenta oficial.

Solo publicó imágenes de la reunión de gabinete del día anterior, presidida por Donald Trump, donde calificó al gobierno cubano de «comunistas incompetentes» y señaló que GAESA controla el 70% de la economía de la isla sin que esos recursos beneficien al pueblo.

La celebración del cumpleaños desbordó los muros de la Casa Blanca.

La portavoz Karoline Leavitt lo felicitó en X con las palabras: «Feliz cumpleaños a nuestro extraordinario Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, y mi querido amigo».

El Departamento de Estado también publicó un video musical en su cuenta oficial que acumuló más de 331,000 vistas y 21,193 me gusta.

Los congresistas cubanoamericanos se sumaron a los mensajes. La representante María Elvira Salazar escribió: «Miami se enorgullece de llamarte uno de los nuestros. Eres el mejor Secretario de Estado que este país ha tenido en generaciones».

Su colega Carlos A. Giménez añadió: «América es más fuerte gracias a tu servicio».

Desde La Habana, la Embajada de Estados Unidos en Cuba preguntó a los cubanos qué mensaje le enviarían al Secretario de Estado, desatando una avalancha de comentarios desde la isla. Uno de los más compartidos fue el de Arley Barceló: «Muchas felicidades, es tu cumpleaños, pero regálanos una Cuba libre en tu día y así celebraremos todos los cubanos».

El cumpleaños llegó en un momento de máxima presión sobre el régimen cubano.

La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra La Habana desde enero de 2026, y el plazo para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA vence el próximo 5 de junio.

No fue la primera celebración de la semana.

El domingo anterior, en Nueva Delhi, la banda Village People le cantó «Happy Birthday» ante un pastel de cuatro pisos durante un evento por el 250 aniversario de la Independencia estadounidense. Trump se conectó por teléfono desde Washington y declaró que Rubio «pasará a la historia como el mejor secretario de Estado de Estados Unidos».

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1956, fue confirmado como Secretario de Estado el 20 de enero de 2025 con una votación de 99-0 en el Senado, convirtiéndose en el primer hispano en ocupar ese cargo.

En la reunión de gabinete del jueves, Rubio también dejó abierta la puerta al diálogo con La Habana: «Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos».