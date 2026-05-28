EE.UU. pregunta qué desean a Marco Rubio por su cumpleaños y cubanos responden: «Que el próximo sea en Cuba libre»

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó este jueves una felicitación en su página de Facebook al Secretario de Estado Marco Rubio por su 55 cumpleaños y lanzó una pregunta directa a los cubanos: «¿Qué mensaje le mandan?».

La respuesta fue inmediata y abrumadora.

En cuestión de minutos, cientos de comentarios inundaron la publicación, casi todos en la misma dirección: pedir la libertad de Cuba como regalo de cumpleaños para el funcionario de origen cubano.

«Regálanos una Cuba libre por tu cumpleaños», escribió uno de los usuarios. «Espero que el próximo cumpleaños lo celebres en una Cuba libre», añadió otro.

«El pueblo cubano tiene depositada la esperanza en sus manos», resumió un tercero lo que parecía ser el sentimiento dominante en la sección de comentarios.

La publicación incluyó una fotografía de Rubio junto al jefe de misión de la Embajada en La Habana, Mike Hammer, ambos haciendo el gesto de la «L» de Libertad con los dedos y sonriendo.

Otros mensajes fueron igual de directos: «Gracias por la esperanza que le estás dando a mi abuela de ver una Cuba libre», «Que el próximo cumpleaños sea en honor de sus padres, en Cuba» y «Gracias por lo que harás por nuestro pueblo cubano que está muriendo lentamente».

No faltaron los que fueron más allá del deseo: «Por favor, acaben de entrar en Cuba», «Con todo respeto, secretario… ¿demoran en llegar?» y «Que no se emborrache y se le olvide que tiene planes con Cuba».

Rubio, nacido el 28 de mayo de 1971 en Miami, es hijo de Mario Rubio Reina y Oriales García Rubio, inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1956, antes de la llegada de Fidel Castro al poder.

Ese origen familiar le confiere una legitimidad simbólica especial ante la diáspora y los sectores opositores de la isla.

El cumpleaños se produce en un momento de máxima presión de Washington sobre La Habana.

Apenas el miércoles, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Rubio volvió a cargar contra el régimen calificándolo de «comunistas incompetentes» y señalando a GAESA —el conglomerado militar que controla el 70% de la economía cubana— como el principal obstáculo para el bienestar del pueblo cubano.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen, interceptado al menos siete tanqueros con combustible destinado a la isla y fijado el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias.

Este mismo jueves, Axios reportó que Trump cree que el régimen cubano podría colapsar este verano y que Washington ya ensaya planes militares de contingencia para ese escenario.

Entre los comentarios a la publicación de la Embajada, uno de los usuarios lo resumió con una frase que concentra el deseo de miles: «Que su mejor regalo sea ver una Cuba libre».