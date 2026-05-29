Partido Comunista asegura que los cubanos saldrán a defender a Raúl Castro

Un recluta cubano porta un cuadro de Raúl Castro durante una movilización del régimen en La Habana.

Vídeos relacionados:

El órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, publicó este jueves un artículo titulado «Raúl: Cuba te quiere y te defenderá», en el que recoge testimonios de ciudadanos de varias provincias que expresan su supuesto «cariño y gratitud» hacia el General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien cumplirá 95 años el próximo 3 de junio.

El artículo forma parte de la campaña de «tribunas antiimperialistas» que el régimen organiza en todo el país desde el 23 de mayo hasta el día del cumpleaños de Castro, como respuesta a la acusación penal presentada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A esos actos, a los que casi nadie asiste por voluntad propia, el régimen lleva militares, estudiantes y trabajadores estatales en transporte movilizado por el propio Estado.

La pieza de Granma cita a una diputada, una funcionaria de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), un periodista de 23 años, una trabajadora de telecomunicaciones y una médica, todos con mensajes de rechazo a lo que llaman la «infamia yanqui».

La diputada por Ciego de Ávila Reina Torres Pérez declaró: «Una vez más el imperio trata de imponer su voluntad a un pueblo que es hijo de una tierra insumisa por naturaleza. Es una infamia, un absurdo toda acusación contra su figura».

Liliannys Rosales Fernández, secretaria de organización de los CDR en Ciego de Ávila, afirmó que «la gran masa cederista se ha pronunciado de forma voluntaria y sincera» y que «repudiamos esas acusaciones, perversas e infundadas». También detalló las acciones desplegadas: «Hemos realizado actos de reafirmación revolucionaria, barrio debates».

El joven periodista cienfueguero Miguel Adrián Rodríguez Pérez, de 23 años, sostuvo que «defender a Raúl de esta nueva canallada del gobierno yanqui ha fortalecido el patriotismo de los cubanos, en tanto Raúl es cubanía, dignidad».

El acto central de la campaña se celebró el 22 de mayo frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero, presidido por Miguel Díaz-Canel. El propio Raúl Castro no asistió al acto organizado en su nombre; el único dirigente que habló fue Gerardo Hernández, quien leyó un mensaje del exmandatario. Granma cifró en 250,000 los asistentes en La Habana, aunque disidentes denunciaron que la participación fue obligatoria o condicionada para trabajadores estatales, militares y estudiantes.

La acusación que desencadenó toda esta campaña fue presentada el 20 de mayo de 2026 —Día de la Independencia de Cuba— en la Freedom Tower de Miami. Un gran jurado federal imputó a Castro por siete cargos, entre ellos conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos individuales de asesinato, relacionados con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que costó la vida a Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró que Castro es «un fugitivo de la justicia estadounidense» y advirtió que no revelaría cómo planea llevarlo ante los tribunales.

El contexto en que el Partido Comunista lanza esta campaña propagandística es de máxima presión. Según reveló Axios este jueves, la administración Trump se prepara para un posible colapso del régimen «tan pronto como este verano» y ya realizó ejercicios de simulación militar. Un funcionario senior describió la estrategia como «aceleracionismo». Desde enero de 2026, Estados Unidos ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones energéticas entre 80% y 90%.

El artículo de Granma es, en la práctica, una pieza de propaganda destinada a proyectar una imagen de unidad popular que contrasta con la realidad de una movilización forzada y una crisis económica y energética sin precedentes. Las empresas extranjeras que operan con el régimen tienen hasta el 5 de junio para cortar operaciones con GAESA, la corporación militar que controla la economía cubana, según la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo.