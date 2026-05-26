UNE desmiente comunicado sobre apagones «con estándares intergalácticos»

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) salió este martes a desmentir en su cuenta oficial de Facebook la circulación de un documento satírico que simulaba ser una nota oficial de la institución, en el que se describían los apagones como una «Prueba Nacional de Resistencia Eléctrica» que los cubanos habían superado con «estándares regionales, continentales e intergalácticos».

El texto apócrifo, que se viralizó en redes sociales, anunciaba irónicamente que la ciudadanía había concluido «con resultados favorables» una prueba de 30 horas sin electricidad y que las autoridades habían aprobado el inicio de una «Fase II: Ensayo Progresivo de 75 horas Sin Servicio Eléctrico, cuyo comienzo será indefinido en el tiempo».

El documento satírico también incluía una «Prueba Dinámica Avanzada de 40 Horas, diseñada para medir la verdadera fibra moral y revolucionaria del pueblo, hasta que eventualmente no pongamos ni la corriente, exceptuando puntos priorizados como lugares de dirigentes, unidades militares de alto rango, y el hotel donde se hospedan nuestros valerosos ministros».

El texto falso agradecía además la «cooperación especial de ETECSA en estas pruebas quitando casi en su totalidad la conexión a internet», y concluía con que «la oscuridad no es carencia, sino resistencia creativa para hacer más con menos».

La UNE calificó el texto de «completamente falso» y lo describió como «una burda manipulación enemiga, diseñada para sembrar confusión y desacreditar los esfuerzos del Estado y el Partido por garantizar el servicio eléctrico al pueblo».

La empresa negó categóricamente la existencia de cualquier prueba de ese tipo: «No existe ninguna 'Prueba Nacional de Resistencia' de 30, 35 o 40 horas. El Sistema Electroenergético Nacional trabaja bajo estrictos parámetros técnicos y humanos, priorizando la estabilidad del servicio y la protección de la población».

El comunicado oficial cerró con una frase que invocaba a los Castro: «El enemigo apuesta por el cansancio y la desmoralización; nosotros respondemos con verdades, responsabilidad y el legado de Fidel y Raúl».

El desmentido llega en medio de una crisis eléctrica que no da tregua en Cuba: este martes el Sistema Eléctrico Nacional amaneció con una disponibilidad de apenas 1,195 MW frente a una demanda de 2,740 MW, con 1,553 MW afectados a las seis de la mañana.

Para el pico nocturno de este martes, la UNE proyectó una afectación de 1,990 MW, mientras que el lunes la afectación máxima alcanzó los 2,010 MW a las 10 de la noche, con el servicio interrumpido durante las 24 horas del día.

En La Habana, los cortes eléctricos llegaron a 20 y 22 horas diarias durante mayo de 2026, y en algunas zonas los cubanos solo reciben entre una hora y media y cuatro horas de electricidad al día.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más importantes del país, salió del sistema el lunes apenas días después de haberse sincronizado, y en 2026 ya acumula al menos nueve averías.

Este episodio se suma a un patrón sistemático de desmentidos oficiales ante contenidos virales sobre la crisis energética. También este martes, el MININT desmintió rumores sobre un supuesto toque de queda nacional a partir del 1 de junio. En marzo, el Gobierno de La Habana desmintió un comunicado falso sobre la activación de la «Opción Cero» por colapso energético, y en febrero, el Gobierno de Las Tunas desmintió un audio sobre un supuesto «paro nacional» por falta de combustible.

La frecuencia de estos desmentidos refleja la profunda desconfianza de la población hacia las instituciones, puesto que los mensajes satíricos resuenan precisamente porque describen una realidad muy cercana a la experiencia cotidiana de millones de cubanos.