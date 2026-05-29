«Estoy mentalmente agotada»: El mensaje viral de una madre cubana

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Una madre cubana que trabaja como repostera independiente publicó un mensaje en Facebook que se convirtió en viral al describir con una crudeza desgarradora el agotamiento extremo que vive junto a sus hijas en Cuba, tras más de 26 horas consecutivas sin electricidad.

«Estoy mentalmente agotada… agotada nivel máximo, como un teléfono de última gama descargado completamente», escribió la mujer, cuyo testimonio condensa en pocas líneas la realidad cotidiana de millones de cubanos.

La repostera relata que tuvo que caminar largas distancias con dolores en el cuerpo para conseguir insumos para su negocio, porque pagar transporte le costaría el equivalente a tres días de trabajo.

«Caminando, porque si pago transporte me cobran lo que gano en 3 días de trabajo con muchísimo sacrificio», explicó.

El carbón, su única alternativa ante la falta de gas y electricidad, cuesta casi 3,000 pesos el saco y no dura ni 20 días, lo que lo convierte en un gasto prácticamente inaccesible para muchas familias cubanas.

Esperó hasta las dos de la madrugada a que regresara la corriente para intentar producir dulces, pero la luz se fue de nuevo antes de lograrlo.

«Cuando la pusieron a las 2 de la mañana me tiré de la cama para cargar todo y hacer unos dulces para vender… pero no logré hacer nada. En menos de lo imaginado la quitaron otra vez», narró.

Sus hijas tampoco pudieron dormir esa noche: sin ventilador cargado, la mujer abrió todas las ventanas intentando que entrara algo de aire en el calor de la madrugada.

El negocio de repostería, su única fuente de ingresos, lleva semanas paralizado.

«He rechazado innumerables pedidos de tartas de cumpleaños porque simplemente no puedo trabajar así. Y como yo hay miles de cubanas y cubanos luchadores, estancados y frustrados por la impotencia de esta situación», denunció.

El mensaje enumera con una precisión que golpea: «Sin agua. Sin corriente. Sin internet. Sin descanso. Sin tranquilidad. Sin deseos de vivir muchas veces».

Su pregunta resuena como un grito colectivo: «¿Cómo un cubano puede estar mentalmente sano» si no duerme, no se alimenta bien y vive sobrecargado de problemas?

El testimonio se enmarca en la peor crisis energética que atraviesa Cuba en su historia reciente. Durante mayo, el déficit de generación superó los 2,000 MW en horas pico, con apagones de hasta 20 y 24 horas diarias en varias provincias.

El 13 de mayo se registró un déficit récord de 2,153 MW, y el pasado jueves la afectación máxima fue de 1,957 MW, con una disponibilidad de solo 1,260 MW frente a una demanda de 2,740 MW.

En marzo de 2026, un apagón nacional dejó a toda la isla sin electricidad durante 29 horas y 29 minutos, el tercero de ese tipo en cuatro meses.

El impacto en la salud mental de la población ha sido documentado científicamente.

Un estudio publicado en Social Science & Medicine el 25 de mayo confirmó niveles «extremadamente severos» de depresión, ansiedad y estrés en adultos cubanos expuestos a apagones prolongados, señalando que el impacto en la rutina diaria —no solo la duración del corte— es el principal predictor del deterioro psicológico.

Especialistas han advertido sobre el riesgo de una posible epidemia de salud mental, mientras la OPS/OMS califica la situación cubana como una «crisis sin precedentes».

La madre cerró su mensaje con un llamado directo a las autoridades del régimen: «Por favor… ya basta. Hagan algo por su pueblo. Tengan piedad de los niños, de los ancianos, de las mujeres que no paran nunca, y de los hombres que sostienen familias bajo un cansancio extremo. Porque sí existen soluciones. Sí se puede mejorar. Sí puede existir un futuro. Pero necesitamos vivir… no sobrevivir».