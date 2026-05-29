Madre cubana rompe citación policial tras arremeter contra Díaz-Canel

Yurisleidis Remedios, madre cubana residente en el barrio de Altamira, Santiago de Cuba, fue citada por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para comparecer ante el primer teniente «Leo» en la unidad de Micro 9, en lo que ella denuncia como una represalia directa por sus críticas públicas al gobernante Miguel Díaz-Canel.

La citación fue entregada por un agente que se presentó en su domicilio alrededor de las 10 de la mañana sin identificarse y vestido de civil con ropa deteriorada. Remedios rompió el documento en señal de protesta y lo hizo público en varios videos transmitidos en Facebook, donde se negó a acudir a la unidad policial y desafió a las autoridades a ir a buscarla.

«Estoy siendo citada al frente del primer teniente, jefe sector y primer teniente, Leo. Donde yo no he cometido ningún delito. Mi único delito es mi expresión, mi forma de pensar, mi convicción, mi libertad de expresión. Eso nadie me lo puede quitar», declaró en uno de los videos.

En sus transmisiones, Remedios confrontó directamente al mandatario cubano: «Oiga lo que le voy a decir, Canel. Usted quiere que lo respeten con un AKM en la mano. Usted quiere exigirme a esta madre que lucha para que sus hijos coman con un AKM en la mano. ¡No! El respeto es un sentimiento genuino, que se gana y usted nadie lo respeta».

La mujer relató que sus hijos no desayunaron el día de la citación y que en días anteriores solo pudieron comer calabaza enviada desde la cocina de la escuela. También denunció apagones de hasta 21 horas diarias en su zona de Santiago de Cuba.

«¿Qué ayuda va a dar ese presidente inepto, de porquería? Si nos tiene matándonos a los niños de hambre. Si cerraste los cursos escolar antes de tiempo sin hacer pruebas finales, sin los niños saber nada, ¡nada!», lanzó contra Díaz-Canel.

Remedios también acusó al gobierno de convocar reuniones de padres bajo pretextos falsos —como «preparación sismológica»— para fotografiar a quienes no expresen lealtad al régimen, y advirtió a sus seguidores: «Cuiden de sus hijos, no salgan de la casa, no lo manden a las escuelas, en la escuela no hay nada y eso es mentira de que lo están citando para ayudarlo, todo es una mentira».

No es la primera vez que el régimen la hostiga. En febrero de 2026, la Seguridad del Estado la amenazó con detención inmediata tras viralizarse un video en el que criticaba a Díaz-Canel por pedir «resistencia» al pueblo mientras la cúpula vive en privilegios. En aquella ocasión recibió una llamada ordenándole entregar a sus hijos a familiares porque «venían a buscarla».

En noviembre de 2025, Remedios ya había denunciado morgues colapsadas en Santiago con más de 60 muertos diarios tras el huracán Melissa, y la ausencia total de ayuda gubernamental. Ese mismo mes volvió a denunciar que cocinaba con leña dentro de su apartamento por falta de gas y electricidad.

Su caso se enmarca en una escalada represiva documentada en toda Cuba. El Observatorio Cubano de Conflictos registró más de 1,133 protestas y 176 actos represivos solo en abril de 2026, mientras Prisoners Defenders contabilizó 1,260 presos políticos en mayo de 2026, con un récord de 145 mujeres presas por motivos políticos.

Remedios, que publica más videos de denuncia en su página de Facebook, cerró sus transmisiones con un mensaje directo al régimen: «Abajo la dictadura. A mí de Díaz-Canel me importa un bledo, porque nosotros le importamos a él también un bledo».