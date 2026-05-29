Dos machetes en avión militar del régimen, tras ataque a avionetas de Hermanos al Rescate

Una fotografía de un avión militar cubano muestra dos machetes pintados en el fuselaje como «trofeos» del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Así lo revela Luis Domínguez, investigador del proyecto Represores Cubanos, en una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, en la que explica el significado de esa imagen y los pilotos que aparecen en ella.

«Esos machetes fueron puestos en ese avión como victorias obtenidas en el campo de batalla asesinando a cuatro personas indefensas desarmadas en aguas internacionales», afirma Domínguez. «Al cubano que se dé golpes en el pecho, por eso le debe de dar vergüenza por el resto de su vida porque no se vale».

Según el investigador, en un principio los pilotos cubanos pintaron dos estrellas en el avión para marcar sus supuestas victorias, pero luego las sustituyeron por machetes.

Domínguez no deja lugar a dudas sobre lo que representan esos símbolos: «Esas dos machetes representan las dos avionetas de Hermanos al Rescate que ellos atacaron y que pulverizaron».

El investigador ha identificado en fotografías a varios pilotos por su número de posición.

«El número seis que aparece ahí, Tania, es el asesino de las avionetas de Hermanos al Rescate. Se llama Lorenzo Alberto Pérez Pérez y yo he hablado con él. Yo lo llamé por teléfono nada más que para ubicar su casa, el edificio de microbrigada donde vive al lado del río Almendares».

El número siete corresponde a Luis Raúl González Pardo, quien pilotó un MiG-29 como parte de la segunda pareja de cazas que participó en el ataque. Domínguez explica que González-Pardo ostentaba el rango de teniente coronel y que «había sido parte del segundo grupo de pilotos cubano que fue a la Unión Soviética, probablemente 1989, 1990, para aprender a volar» ese tipo de aeronave.

La indignación de Luis Domínguez es explícita al describir lo ocurrido. «Esas personas (los cuatro voluntarios de Hermanos al Rescate fallecidos en el ataque) no tenían ni una pistola a bordo y fueron asesinadas por MiGs militares diseñados para la guerra en contra de aviones civiles. Muy valiente, muy valiente en contra de civiles. Otro gallo cantaría si se hubieran enfrentado en contra de militares americanos, pero eso no, porque la valentía ahí no cabe».

El caso de González-Pardo adquirió relevancia judicial esta semana cuando fue sentenciado a siete meses de prisión en una Corte federal de Jacksonville, Florida, por fraude migratorio al ocultar su historial militar cubano —entre 1980 y 2009— en sus formularios de inmigración.

Además de esa condena, González-Pardo figura en una acusación federal junto a Raúl Castro y otros tres militares cubanos por el asesinato de los cuatro activistas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.

La OACI concluyó en julio de 1996 que el ataque ocurrió en aguas internacionales y que Cuba violó el derecho internacional al no intentar comunicación previa con las aeronaves. Tres embarcaciones civiles —un crucero, un barco de pesca y un velero— presenciaron el derribo y su posición confirmaba que las avionetas no estaban en espacio aéreo cubano.

Domínguez, cuya investigación es clave para identificar a los cinco pilotos participantes en el ataque, resume su compromiso con una frase contundente: «Yo he tenido a esta gente en mi punto de mira desde el día que esto pasó y yo me prometí a mí mismo que yo iba a averiguar todos, todos, todos, todos los detalles».