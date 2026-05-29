30 años después: Por qué ahora se destapa el caso Hermanos al Rescate

El investigador Luis Domínguez, del proyecto Represores Cubanos, explicó en una entrevista con Tania Costa por qué el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate tardó tres décadas en llegar a una acusación penal formal, y por qué el momento actual es, en sus propias palabras, «un tiempo perfecto».

«¿Cómo han dejado pasar 30 años? Y tenía que ser así», respondió Domínguez. «Al principio no se sabían el nombre de las otras tres personas, al principio no se tenía la grabación de Raúl Castro, aunque fue de un evento en el 96, me parece que fue como en junio del 96, en una reunión del partido en Holguín, pero esa grabación no salió hasta el 2006».

La grabación, registrada el 21 de junio de 1996 en Holguín durante una reunión del Partido Comunista, recoge a Raúl Castro diciendo: «Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; si no, consulten los que tienen las facultades». No fue difundida públicamente hasta 2006, una década después del ataque que costó la vida a cuatro activistas cubanoamericanos.

Domínguez descartó de plano las teorías conspirativas sobre el retraso: «Es que a la gente se le encanta meterse en conspiraciones en esto y lo otro, y vamos, es ridículo hacer algo así. Las cosas tienen su tiempo».

El investigador identificó tres factores que convergen ahora y que antes no existían: el desconocimiento inicial de los nombres de todos los pilotos, la ausencia pública de la grabación de Raúl Castro, y —el más decisivo— la presencia física en territorio estadounidense de Luis Raúl González-Pardo, identificado como el quinto piloto del ataque.

«Que este señor esté aquí ahora en los Estados Unidos, que participó en eso, que sabe quién más estaba al lado de él, eso 30 años atrás no se podía hacer», afirmó.

González-Pardo fue sentenciado el pasado miércoles a siete meses de prisión por fraude migratorio en una corte federal de Jacksonville, Florida, tras haber ocultado su pasado militar al ingresar a Estados Unidos.

El 20 de mayo, el Departamento de Justicia desclasificó una acusación federal que lo incluye junto a Raúl Castro y otros tres exmilitares cubanos por el derribo de 1996, con cargos de conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses y cuatro cargos de asesinato.

El clima político también pesa, según Domínguez: «La política de este país tiene repercusiones. Ahora hay personas involucradas que están dispuestos a dar el paso que a lo mejor en el pasado no estaban».

El investigador reveló que quienes impulsaron el caso no son figuras públicas: «Yo hablé con las personas que empujaron esto, que no son ninguno de los que estaban los otros días en la Torre de la Libertad. Mira, te voy a decir, uno de ellos fue piloto. Entonces al tú explicarle esto, lo entendía a la lengua».

Domínguez también abordó el potencial papel de González-Pardo como testigo cooperante, señalando que el ex piloto podría confirmar no solo quiénes participaron en el ataque, sino también quién dio la orden. «Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y ahora hay más fichas sobre el tablero, ¿no crees?», dijo.

Sin embargo, su cooperación enfrenta un obstáculo concreto: «Él está en una encrucijada. Él tiene a una hija que está viajando en Cuba, que fue militar hasta no hace mucho», advirtió Domínguez, señalando que esa vulnerabilidad familiar podría condicionar cualquier acuerdo con la fiscalía estadounidense.

El investigador cerró con una reflexión que resume el espíritu del momento: «Es la combinación de cosas que se puso aquí para que todo saliera. Dios puso la mano para que esto llegara a su fin».