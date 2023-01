Se presenta en Miami nuevo centro de análisis "Cuba, siglo XXI"

La presentación en Miami del nuevo centro de análisis ‘Cuba, siglo XXI’ sirvió de ocasión para que los investigadores Juan Antonio Blanco y Emilio Morales expusieran los resultados de su trabajo sobre la economía política del régimen cubano.

Surgido como “laboratorio de ideas” o think tank para abordar la realidad cubana, el nuevo proyecto se presentó este martes en la sede de la Humboldt International University, en Miami, con una conferencia de Morales titulada “Cuba: GAESA y el colapso del régimen”.

Durante la presentación, el académico Juan Antonio Blanco explicó los objetivos que persigue este nuevo centro de análisis, resumidos básicamente en la necesidad de conocer a fondo la naturaleza del régimen cubano para abordar su transformación.

¿Dónde radica el poder en Cuba, de dónde emana, a qué responden?, son algunas de las preguntas que los actores que se relacionan con el régimen y la sociedad civil cubana deben hacerse y tener presentes en sus procesos de toma de decisiones.

¿Por qué es necesario hablar de Estado mafioso en Cuba; quiénes son las personas que detentan el poder en la isla y quiénes son simples figurantes; o cómo ha pasado el régimen de ser controlado por un poder burocrático comunista, a estar en manos de una élite que no rinde cuentas ante ninguna institución del Estado, y que maneja finanzas opacas de miles de millones a través de un entramado de empresas y cuentas bancarias off shore?, son preguntas que aborda este nuevo think tank.

La información y análisis generados por 'Cuba: siglo XXI' sirve a los activistas y opositores cubanos, así como a gobiernos y otros actores internacionales que se relacionan con el régimen cubano.

“Ahora que hay un nuevo engagement de la administración Biden hacia Cuba, por ejemplo, resultan necesarios estudios prospectivos y análisis del régimen para que sus conclusiones sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones”, señaló Blanco, precisando que el centro no surge movido por ninguna coyuntura en específico, ni adscrito a ningún partido político.

En ese sentido, consideró importante precisar que identificar al régimen cubano como un sistema de poder mafioso no es una cuestión de adjetivación. “Estado mafioso no es un epíteto”, subrayó Blanco refiriéndose a la abundante bibliografía que existe sobre esta categoría que manejan las ciencias sociales contemporáneas.

Entrando en materia, Emilio Morales expuso la tragedia de Cuba de “haberse transformado en un régimen de gobernanza fallido (y colapsado) junto a un estado frágil de instituciones anómicas apuntalado por bayonetas”.

Según analiza en su dossier sobre GAESA, el presidente y CEO de Havana Consulting Group, la economía política de la Isla está administrada “por un gobierno mediocre” y el poder está “controlado por una oligarquía voraz que se apropia de las riquezas del país por medio un súper holding”.

“Hoy el sistema de gobernanza es controlado por una mafia que ha concentrado el poder económico del país bajo la égida de un monopolio llamado Grupo de Administración Empresarial”, indicó Morales.

En la práctica, este gigantesco holding “es manejado por la familia Castro y un grupo de oligarcas cercanos a esta, por encima de todo control institucional incluyendo el de las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)”.

“Dicho monopolio controla los principales y más estratégicos sectores de la economía y más del 95% de las finanzas del país. Ese inmenso poder ha dejado al gobierno burocrático-institucional, que también es controlado por esta mafia oligárquica, sin recursos que le permitan garantizar las más elementales necesidades básicas de la población como la alimentación, los servicios de salud, el transporte, la electricidad y el acceso a agua potable”.

De ahí que ambos estudiosos hablen del “sistema de gobernanza fallido” y el colapso de la institucionalidad del país. “Las únicas instituciones funcionales son las represivas: el Ministerio del Interior y las FAR”, subrayaron.

El régimen mafioso y totalitario colapsó a fin de año con la crisis energética, apuntó Blanco destacando la importancia de entender “régimen” como sistema de gobernanza, y no como gobierno. Y ha sido ese colapso el que generó el actual éxodo y la consecuente crisis migratoria cubana, que no ha hecho sino aliviar la presión sobre el régimen, e incluso reportarle ganancias mil millonarias.

La “élite mafiosa en el poder es la que tiene bajo su control cada dólar que entra y sale de la isla”, concluye Morales en su estudio sobre GAESA, apuntalado por una minuciosa búsqueda de datos y un máximo rigor investigativo, cualidades que persigue ‘Cuba, siglo XXI’ en su producción de estudios y análisis que sirvan de guía a actores internacionales y contribuyan al poder transformativo de la sociedad civil cubana.