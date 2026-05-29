Pete Hegseth entrena con los marines y lanza un mensaje que contrasta con la cúpula militar cubana

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, arrancó este viernes con un video de un entrenamiento físico matutino junto a soldados y marines.

Publicó un video en su cuenta oficial en X donde calificó a las tropas como «la verdadera columna vertebral de América». Se dirigió a los soldados con un discurso motivacional: «Es un honor estar aquí. Esta es la mejor vista, estoy convencido, mirando a todos ustedes».

«Podrían estar haciendo muchas otras cosas y eligen servir. Eligen servir a este gran país en uniforme, en zonas de peligro, en nombre del pueblo americano», afirmó el secretario ante las tropas formadas.

El secretario de Guerra ha captado todas las miradas en Singapur durante una intensa jornada de entrenamiento con soldados destinados en el buque USS Boxer, según indicó El Mundo.

Los entrenamientos estratégicos del ejército de EE.UU.

Hegseth subrayó el peso estratégico de esa preparación: «Gracias a lo que hacen y cómo lo hacen, yo puedo sentarme en una mesa a hablar de disuasión y fortaleza americana».

El gesto se produce también en pleno despliegue de la Operación Southern Spear (Lanza del Sur), activa desde septiembre de 2025 en el Caribe y el Pacífico oriental bajo el mando del Comando Sur.

La operación involucra más de 4,500 marines, buques como el USS Iwo Jima, el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio, y ha sido interpretada como una señal de presión geopolítica directa hacia Cuba y Venezuela.

El propio Hegseth abordó el USS Iwo Jima en septiembre de 2025 para dirigirse a los marines desplegados, describiendo la misión como un «ejercicio real» y en enero ese mismo buque recibió a Nicolás Maduro tras su captura.

El 23 de mayo, el Comando Sur seguía operando en el Caribe con el USS Iwo Jima y el USS Lake Erie frente a las costas de Venezuela, manteniendo un mensaje implícito dirigido a La Habana.

El contraste con el alto mando militar cubano

Cuba y Estados Unidos viven una escalada de tensión militar. La imagen del secretario de Defensa estadounidense haciendo ejercicio con sus marines es, en sí misma, un mensaje sobre la brecha entre ambos ejércitos.

El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, Álvaro López Miera, tiene 82 años y ostenta el rango de General de Cuerpo de Ejército desde 2001.

Los demás altos mandos de las FAR —Joaquín Quintas Solá, Roberto Legrá Sotolongo y Lázaro Alberto Álvarez Casas— son figuras de avanzada edad que aparecen públicamente en actos protocolares con uniforme de gala, sin que exista registro alguno de actividad física ni de entrenamiento conjunto con sus tropas.

Resulta difícil imaginar a esa cúpula envejecida y alejada del terreno replicando la escena de Hegseth: levantarse al amanecer, ponerse ropa deportiva y sudar junto a sus soldados.

El despliegue militar en el Caribe ha costado entre 2,000 y 3,000 millones de dólares desde agosto de 2025, según estimaciones de Bloomberg y analistas especializados, y para abril de 2026 acumulaba más de 50 operaciones de interdicción en la región.

Hegseth cerró su discurso ante las tropas con una frase que resume la doctrina que ha impulsado desde el Pentágono: «Que Dios los guíe en su misión. Tienen mucho trabajo bueno por delante en nombre del pueblo americano. Estamos con ustedes todo el camino. Vayan a por ellos».