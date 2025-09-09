Secretario de Guerra aborda el USS Iwo Jima para dirigir maniobras militares en el Caribe: "Esto no es un entrenamiento"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, abordó este lunes el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, desplegado en aguas del mar Caribe, como parte de la operación militar estadounidense contra el narcotráfico.
La visita se enmarca en el creciente despliegue militar del Pentágono en la región, que incluye al menos siete buques de guerra y más de 4.500 marineros e infantes de marina, en respuesta al auge del narcotráfico procedente, según Washington, de Venezuela.
Antes de abordar el USS Iwo Jima, dirigiéndose a los marines de Estados Unidos, expresó: "Lo que están haciendo ahora no es entrenamiento. Este es un ejercicio real, en nombre de los intereses nacionales vitales de Estados Unidos de América: poner fin al envenenamiento del pueblo estadounidense".
El secretario de Guerra señaló: “Los narcoterroristas y los traficantes de drogas están advertidos”, dejando claro que la operación actual no es un simple simulacro.
Antes de embarcar en el USS Iwo Jima, Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, se reunieron con unos 300 soldados en la base aérea Muñiz, en Carolina. Posteriormente, ambos se trasladaron al buque, que se encuentra entre los más poderosos del arsenal naval estadounidense.
Este buque anfibio de asalto, es una base militar flotante. Puede alojar a casi dos mil infantes de marines, tiene una plataforma de lanzamiento de aviones de despegue vertical.
El gobierno de Venezuela también mostró su armamento militar en el Caribe
La presencia militar se ha intensificado tras recientes ejercicios a gran escala realizados al sur de Puerto Rico y la denuncia del Pentágono sobre el sobrevuelo de aviones venezolanos cerca del destructor USS Jason Dunham el viernes.
Los aviones de combate venezolanos sobrevolaron por segunda vez en dos días el destructor USS Jason Dunham en aguas internacionales. Funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos calificaron la maniobra como un “jugar con fuego”.
Los cazas F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se situaron lo suficientemente cerca como para entrar en el alcance de las armas, tanto del buque como de las aeronaves. No se precisó si los aviones estaban armados. En respuesta, Estados Unidos habría enviado diez cazas F-35 adicionales a Puerto Rico.
La visita de Pete Hegseth ocurre también pocas horas después de que el régimen de Nicolás Maduro anunciara el refuerzo de tropas en cinco estados costeros de Venezuela, en lo que denominó su “fachada caribeña y atlántica”.
Diosdado Cabello llamó este lunes a “prepararse en todos los frentes” y a “transitar hacia el pueblo en armas” para defender a Venezuela ante el refuerzo naval de Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la operación militar de EE.UU. en el Caribe
¿Cuál es el objetivo del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe?
El objetivo del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe es combatir el narcotráfico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la operación busca terminar con el "envenenamiento del pueblo estadounidense" por parte de narcotraficantes, en particular aquellos vinculados con el régimen venezolano y el Cártel de los Soles.
¿Por qué se considera que esta operación no es un entrenamiento?
La operación no es un entrenamiento porque se trata de un ejercicio real y directo contra organizaciones narcoterroristas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfatizó que las acciones de los soldados y marines en el USS Iwo Jima son parte de una misión real para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos.
¿Qué respuesta ha tenido Venezuela ante el despliegue militar estadounidense?
La respuesta de Venezuela ha sido una combinación de acciones defensivas y retórica desafiante. El régimen de Nicolás Maduro ha reforzado sus tropas en estados costeros y ha acusado a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen mediante amenazas militares. Además, se han realizado sobrevuelos de aviones de combate venezolanos cerca de buques estadounidenses, lo cual ha sido calificado por el Pentágono como "acciones altamente provocadoras".
¿Qué buques participan en la operación militar de EE.UU. en el Caribe?
Entre los buques que participan en la operación están el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Estos buques de asalto anfibio y destructores forman parte de un despliegue más amplio que incluye también destructores con misiles guiados, submarinos de ataque nuclear y unidades de desembarco, con el objetivo de disuadir y, si es necesario, tomar acciones ofensivas contra el narcotráfico en la región.
