Secretario de Guerra aborda el USS Iwo Jima para dirigir maniobras militares en el Caribe: "Esto no es un entrenamiento"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, abordó este lunes el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, desplegado en aguas del mar Caribe, como parte de la operación militar estadounidense contra el narcotráfico.

La visita se enmarca en el creciente despliegue militar del Pentágono en la región, que incluye al menos siete buques de guerra y más de 4.500 marineros e infantes de marina, en respuesta al auge del narcotráfico procedente, según Washington, de Venezuela.

Antes de abordar el USS Iwo Jima, dirigiéndose a los marines de Estados Unidos, expresó: "Lo que están haciendo ahora no es entrenamiento. Este es un ejercicio real, en nombre de los intereses nacionales vitales de Estados Unidos de América: poner fin al envenenamiento del pueblo estadounidense".

El secretario de Guerra señaló: “Los narcoterroristas y los traficantes de drogas están advertidos”, dejando claro que la operación actual no es un simple simulacro.

Antes de embarcar en el USS Iwo Jima, Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, se reunieron con unos 300 soldados en la base aérea Muñiz, en Carolina. Posteriormente, ambos se trasladaron al buque, que se encuentra entre los más poderosos del arsenal naval estadounidense.

Este buque anfibio de asalto, es una base militar flotante. Puede alojar a casi dos mil infantes de marines, tiene una plataforma de lanzamiento de aviones de despegue vertical.

El gobierno de Venezuela también mostró su armamento militar en el Caribe

La presencia militar se ha intensificado tras recientes ejercicios a gran escala realizados al sur de Puerto Rico y la denuncia del Pentágono sobre el sobrevuelo de aviones venezolanos cerca del destructor USS Jason Dunham el viernes.

Los aviones de combate venezolanos sobrevolaron por segunda vez en dos días el destructor USS Jason Dunham en aguas internacionales. Funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos calificaron la maniobra como un “jugar con fuego”.

Los cazas F-16 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se situaron lo suficientemente cerca como para entrar en el alcance de las armas, tanto del buque como de las aeronaves. No se precisó si los aviones estaban armados. En respuesta, Estados Unidos habría enviado diez cazas F-35 adicionales a Puerto Rico.

La visita de Pete Hegseth ocurre también pocas horas después de que el régimen de Nicolás Maduro anunciara el refuerzo de tropas en cinco estados costeros de Venezuela, en lo que denominó su “fachada caribeña y atlántica”.

Diosdado Cabello llamó este lunes a “prepararse en todos los frentes” y a “transitar hacia el pueblo en armas” para defender a Venezuela ante el refuerzo naval de Estados Unidos.

