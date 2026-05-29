Raúl Castro a EEUU: "Fallido propósito de destruir la revolución"

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Raúl Castro calificó las medidas del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba como una «política de asfixia» en su «fallido propósito de destruir la Revolución», en una carta dirigida al Instituto Nacional de Reservas del Estado con motivo del 45 aniversario de esa institución.

El mensaje, fechado este 28 de mayo y leído durante el acto político-cultural celebrado en homenaje al organismo, constituye una de las declaraciones más directas del exmandatario contra Washington en los últimos meses.

En la carta, Castro escribió: «En estos 45 años, ustedes han cumplido con su misión, casi siempre en silencio. Basta mencionar los momentos más duros de la pandemia de la COVID-19, o la actual política de asfixia del gobierno de los Estados Unidos en su fallido propósito de destruir la Revolución».

El texto se produce días después de que EE.UU. lanzara una acusación formal en su contra por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

También después de que el secretario de Estado Marco Rubio lanzara un mensaje en español al pueblo cubano ofreciendo una «nueva relación» con Washington, 100 millones de dólares en alimentos y medicinas canalizados por la Iglesia Católica, y culpando a GAESA —el conglomerado militar-empresarial del régimen— de la crisis que sufre la isla.

La carta de Raúl Castro puede leerse como una respuesta directa del liderazgo histórico cubano a esa ofensiva diplomática y mediática estadounidense.

El acto del INRE fue presidido por el general de división José Amado Ricardo Guerra, miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, junto al viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, Héroe de la República de Cuba.

En el mensaje, Castro vinculó la fundación del INRE en 1981 a la visión estratégica de Fidel Castro y subrayó que «mientras exista una reserva estratégica la Patria tendrá cómo defenderse».

También destacó el papel de la institución como «pilar material insustituible» frente a adversidades como el embargo, los desastres naturales y las pandemias, y cerró con una cita de José Martí: «En prever, decía Martí, está todo el arte de salvar».

El contexto en que se produce la carta es de máxima tensión bilateral. El 29 de enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional respecto a Cuba e imponiendo aranceles a países que suministren crudo a la isla, medida que agravó los apagones y la crisis energética cubana.

Raúl Castro presidió el acto central del Primero de Mayo en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, donde se presentó como «un combatiente más, contra el enemigo y nuestros propios errores».

La carta al INRE es su segunda manifestación pública relevante en mayo de 2026 y la más explícita en su mensaje antiestadounidense, mientras el régimen reacciona ante la presión de Rubio con actos de repudio y declaraciones de desafío.

El pasado miércoles, Rubio reiteró desde la Casa Blanca: «Queremos algo bueno para el pueblo cubano», en lo que el régimen interpretó como una nueva presión antes de que Castro firmara su carta.