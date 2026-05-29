Raúl Castro sigue sin aparecer, pero envía felicitación al INRE

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Raúl Castro volvió a comunicarse con el mundo político cubano sin mostrarse en público después de la acusación en su contra por parte de Estados Unidos: envió una carta de felicitación al Instituto Nacional de Reservas del Estado (INRE) con motivo de su aniversario 45, misiva que fue leída por terceros durante el acto político-cultural celebrado ayer en homenaje a la institución.

El dictador, de 94 años, no asistió físicamente a la ceremonia, que fue presidida por el miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, general de división José Amado Ricardo Guerra, y por el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá.

La carta, publicada íntegramente por los medios oficiales del régimen, lleva el encabezado «Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz» y tiene un tono político activo.

En ella, Castro atribuye la fundación del INRE en 1981 a Fidel Castro y lo presenta como escudo frente a lo que llama «bloqueo» y otras adversidades: «Así se convirtió, desde su fundación, en un pilar material insustituible frente a las peores adversidades que ha sufrido nuestro país: el recrudecimiento del bloqueo económico, los desastres naturales, las pandemias y todo tipo de contingencias».

También aludió directamente a Washington: «Basta mencionar los momentos más duros de la pandemia de la COVID-19, o la actual política de asfixia del gobierno de los Estados Unidos en su fallido propósito de destruir la Revolución».

La misiva cierra con una cita de José Martí: «Sigan siendo la retaguardia estratégica de la economía cubana. En prever, decía Martí, está todo el arte de salvar».

La ausencia física de Castro en el acto no sorprende, pero sí contrasta con el tono enérgico de la carta.

Su última aparición pública fue el 1 de mayo de 2026, cuando presidió el acto del Día Internacional del Trabajo en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana —su primera reaparición desde diciembre de 2025—, y fue descrito por medios independientes como visiblemente deteriorado.

Antes de eso, había estado ausente del 9.º Congreso del Partido Comunista de Cuba en marzo de 2026, donde Díaz-Canel fue ratificado como primer secretario del partido.

El episodio más llamativo ocurrió el 22 de mayo pasado, cuando Castro tampoco asistió a un acto convocado expresamente en su propio homenaje en la Tribuna Antiimperialista, lo que generó burlas en redes sociales y reavivó las especulaciones sobre su estado de salud.

En abril de 2026, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció ante Telesur que Castro está «vivo pero retirado por razones de salud» y que es «frágil debido a su avanzada edad».

La carta al INRE —leída en su nombre por funcionarios del régimen— consolida así la nueva modalidad de participación del general: presencia institucional sin presencia física, a pocos días de que cumpla 95 años el próximo 3 de junio.