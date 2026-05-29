La Casa Blanca compara a inmigrantes indocumentados con extraterrestres en una polémica campaña

La Casa Blanca lanzó este jueves una campaña oficial en la que equipara a los inmigrantes indocumentados con extraterrestres de ciencia ficción, a través de una página titulada «They Walk Among Us» —«Caminan entre nosotros»— publicada en el sitio oficial del gobierno estadounidense.

La iniciativa, presentada con estética de película de ciencia ficción y lenguaje de conspiración, incluye un vídeo que arranca afirmando que «durante 60 años el gobierno de EE.UU. ha mantenido un secreto celosamente guardado» sobre «aliens que han caminado entre nosotros, vivido en nuestros vecindarios e interactuado con nosotros en nuestra vida cotidiana».

El video añade que esos «aliens» «han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado existencias aparentemente normales», para luego aclarar: «con una excepción: no pertenecen aquí».

La página revela el giro narrativo en una sección titulada «Addendum clasificado • Desclasificado 2026»: «Estos aliens no eran hombrecillos verdes. Son los millones de ilegales que invadieron nuestro país bajo el manto de la oscuridad. El presidente Trump dijo la verdad. El encubrimiento ha terminado. Asegura la frontera. Deportadlos a todos».

El sitio incluye un mapa interactivo en tiempo real de arrestos de inmigrantes en todo el país, un formulario de suscripción para recibir alertas sobre «encuentros alienígenas» en el área del usuario y un enlace directo a la línea de denuncias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Junto al lanzamiento, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X publicó una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a una figura humana siendo afectada por rayos de luz provenientes de un platillo volador, frente al muro fronterizo entre EE.UU. y México, en un paisaje desértico con cactus saguaro del desierto de Sonora.

El vídeo acusa a «incontables presidentes, congresistas y altos funcionarios» de haber sabido lo que ocurría y haber elegido «encubrirlo e incluso acelerar la invasión», y presenta a Trump como «el primero en señalar el peligro real que los aliens representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación».

La campaña generó polémica inmediata por el uso del término «aliens» —considerado deshumanizante por organizaciones proinmigrantes— y por la asociación visual y narrativa de personas migrantes con seres de otro mundo. Según La Prensa Latina, el lanzamiento coincidió con el anuncio de más de 2,000 arrestos migratorios en Memphis.

La iniciativa se enmarca en la política migratoria más agresiva del segundo mandato de Trump, que fijó como meta deportar al menos un millón de personas por año fiscal, aunque en su primer año registró aproximadamente 600,000 deportaciones. En mayo, el zar fronterizo Tom Homan anunció la inminencia de deportaciones masivas, y Miami lideraba las redadas con 120 arrestos diarios según reportes de abril.

La Casa Blanca había registrado los dominios alien.gov y aliens.gov el 18 de marzo de 2026, generando semanas de especulación antes del lanzamiento oficial. El sitio lleva el sello «ALIENS © 2026 • TRUMP ADMINISTRATION DECLASSIFICATION», parodiando el lenguaje de desclasificación de documentos secretos del gobierno.

El vídeo cierra con una frase que resume el tono de toda la campaña: «La verdad ya no está ahí fuera. Está aquí. Ahora mismo».