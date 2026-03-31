"Habrá hambre pero jamás peste a boca": Anuncian en Camagüey distribución de crema dental normada

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Las autoridades de Camagüey anunciaron la distribución de crema dental marca Sonríe como parte de la canasta familiar normada, en una noticia difundida por Radio Camagüey a través de la Cadena Agramonte que desató una ola de comentarios sarcásticos en redes sociales.

Según el anuncio oficial, se distribuirá un tubo de pasta dental para núcleos familiares de uno a seis integrantes, dos tubos para composiciones de siete a diez miembros, y tres tubos para hogares de once o más personas.

La distribución se realizará de manera gradual debido a las limitaciones de combustible para el transporte, según reconoció la propia fuente oficial.

Junto a la crema dental, se anunció una entrega gratuita de cuatro kilos de arroz correspondientes al bimestre marzo-abril para embarazadas y personas vulnerables, cuyos listados ya se encuentran en las unidades seleccionadas desde la etapa anterior.

Fuentes del Grupo Empresarial de Comercio Camagüey ratificaron la existencia del arroz destinado a ese sector específico para todo el año 2026, aclarando que este alimento no forma parte de la canasta familiar normada.

Adicionalmente, se comercializa en la ciudad un kilo per cápita de azúcar refino a precio no subsidiado para niños de cero a 13 años, embarazadas y personas vulnerables, como resultado de la autogestión territorial.

La noticia, sin embargo, fue recibida con humor negro por los cubanos en redes sociales, quienes resumieron la situación con una frase que se viralizó rápidamente: "Habrá hambre pero jamás peste a boca".

El sarcasmo refleja la contradicción que percibe la población entre la priorización de un producto de higiene y la escasez crónica de alimentos básicos que padece la isla.

En La Habana, los residentes no recibieron pasta dental por la libreta de abastecimiento desde marzo de 2024 hasta septiembre de ese año, acumulando seis meses de atraso.

En Ciego de Ávila, hasta abril de 2025, la crema dental seguía pendiente de distribución a pesar de estar aprobada la venta.

El arroz distribuido en Camagüey en marzo de 2026 también generó quejas por su mala calidad: mal olor y suciedad, vendiéndose a 155 pesos cubanos por kilo en el reparto La Rubia, ante lo cual un cubano denunció que el comunismo nos trata como perros.

El contexto general no es más alentador: el precio del pollo subió de 4,500 a 4,850 pesos cubanos en marzo de 2026, y los huevos se vendían a 900 pesos por cartón en el mercado informal.

Ante la llegada de 15,000 toneladas de arroz donadas por China, recibidas el pasado lunes, los cubanos respondieron en redes con frases como migajas tras migajas y vivimos de limosna por capricho de la cúpula.

A partir de abril de 2026, el régimen implementará el mayor cambio al sistema de racionamiento desde su creación en los años 60: eliminará los subsidios directos a productos de la canasta normada para la población general y focalizará la ayuda únicamente en personas vulnerables con precios diferenciados, un giro que agrava la percepción de abandono que siente la población cubana ante la crisis.