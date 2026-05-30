Régimen valora de «positivo» el encuentro con el Comando Sur de EE.UU. en Guantánamo

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El General Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió este viernes con el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, Viceministro Primero y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el perímetro divisorio de la Base Naval de Guantánamo.

El encuentro, el primero de este tipo en «memoria reciente» entre un jefe del Comando Sur y militares cubanos, fue anunciado por la página del Ejército Oriental cubano en redes sociales, que publicó una fotografía en la que aparecen cinco militares: tres con uniformes verde olivo cubanos y dos con uniforme de camuflaje de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Según el comunicado oficial, la reunión se produjo «por acuerdo de ambas partes» y «ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro, donde se abordaron temas vinculados con la seguridad en torno al perímetro divisorio del enclave militar», además de acordar «mantener comunicación entre ambos mandos militares».

Publicación en redes sociales

La reunión se produce en medio de la mayor escalada de tensión militar entre Washington y La Habana en años recientes. Desde el 4 de febrero, EE.UU. ha acumulado más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de Cuba, y el 20 de mayo desplegó el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz en el Caribe.

El propio presidente Donald Trump declaró ese mismo día que no sería «necesaria» una escalada militar porque Cuba «se está desmoronando», mientras que el analista Marc Caputo de Axios describió una intervención como «una posibilidad real, pero no una probabilidad inminente».

El régimen cubano, por su parte, había respondido con alarma ante la presión acumulada. El 28 de mayo, la Asamblea Nacional emitió una declaración alertando sobre una «real y peligrosa amenaza de agresión militar directa» de EE.UU., retórica que contrasta con el tono de diálogo proyectado apenas un día después en Guantánamo.

El interlocutor cubano en la reunión, Legrá Sotolongo, es uno de los militares de mayor rango del régimen: ocupa la Viceministería Primera de las FAR desde 2021 y fue promovido al Buró Político del Partido Comunista de Cuba en diciembre de 2025, lo que indica que La Habana envió a un representante de máximo nivel.

El encuentro no es el primero en el marco de la escalada regional. En marzo, el jefe de misión de EE.UU. en Cuba, Mike Hammer, se reunió con Donovan para abordar temas relacionados con la isla, y entre el cinco y el siete de mayo, Donovan participó junto al secretario de Estado Marco Rubio en la Conferencia de Jefes de Misión del SOUTHCOM en Doral, Florida, donde Cuba fue tema central.

El 21 de mayo, Donovan se reunió con el secretario de Defensa Pete Hegseth en el Pentágono en plena escalada regional, y el 24 de mayo aterrizó en Caracas para supervisar planes en la zona.

Politico reportó que el Pentágono ha realizado sesiones de planificación de contingencia para distintos escenarios en Cuba, desde opciones limitadas hasta una posible invasión terrestre, aunque sin que haya una decisión tomada ni acción inminente.