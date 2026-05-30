“La Enmienda Platt se queda chiquitita”: Juan Antonio Blanco recuerda que el régimen que acusa de anexionistas fue el que constitucionalizó la lealtad a Moscú

El analista político Juan Antonio Blanco, presidente del laboratorio de ideas Cuba Siglo XXI, desmontó en una entrevista con la periodista de CiberCuba Tania Costa el argumento que el régimen cubano utiliza para acusar de "anexionistas" a quienes buscan alternativas al sistema, calificando esa postura de "tremendamente ridícula" a la luz de la cesión real de soberanía que La Habana hizo a Moscú durante décadas.
Blanco señaló que el mismo régimen que hoy agita el fantasma del anexionismo proestadounidense fue el que permitió el despliegue de aproximadamente 50,000 soldados rusos y oficiales en más de 18 bases a lo largo de la isla, a las que ningún cubano tenía acceso.
"La gente que puso cohetes nucleares en Cuba y al ponerlos le entregó una sustantiva parte del territorio nacional... A esas bases no podía entrar ningún cubano", afirmó el analista.
Para ilustrar la profundidad de esa entrega, Blanco recurrió a dos testimonios directos.
"Yo era amigo personal de uno de los escoltas del Che Guevara y me contó que el Che llegó a una de esas bases y le dijeron que no dejaran entrar", relató.
El segundo testimonio proviene del general Rafael del Pino, piloto cubano que desertó en mayo de 1987 en una de las fugas militares de mayor perfil de la Guerra Fría.
Según Blanco, Del Pino le confirmó que todavía en los años 80 existía en la base aérea de San Julián, en Pinar del Río, un sector exclusivo de la Fuerza Aérea Soviética desde el que se realizaban misiones de espionaje diarias sobre la costa este de Estados Unidos, y al que los cubanos tenían prohibido el acceso.
El argumento más contundente de Blanco apunta a la propia Constitución cubana de 1976, que incluyó una cláusula de "amistad inquebrantable" con la Unión Soviética.
"Ellos pusieron una cláusula en la Constitución, una cláusula insólita, que es que estábamos obligados a ser amigos inquebrantablemente con la Unión Soviética", explicó el analista, señalando que cualquier política soberana que se apartara de los intereses de Moscú quedaba así criminalizada constitucionalmente.
Esa cláusula, a su juicio, superaba con creces la histórica Enmienda Platt (1901) que Estados Unidos impuso a Cuba a principios del siglo XX y que el régimen usa como símbolo del imperialismo yanqui.
"La Enmienda Platt, por Dios, se queda chiquitita al lado de semejante entreguismo e injerencismo", sentenció.
Blanco también apuntó que el propio régimen podría haber alentado la narrativa anexionista para reforzar su discurso. "Yo no dudo que igual lo hayan fomentado ellos mismos para darle sustancia a su discurso", comentó.
El analista encuadró el fenómeno en perspectiva histórica, recordando que desde la Guerra de los Diez Años (1868-1878) existió un anexionismo proestadounidense dentro del propio movimiento independentista cubano, simbolizado incluso en una bandera de diseño similar a la estadounidense.
Esta entrevista forma parte de una serie de apariciones de Blanco en las que desarrolla su tesis sobre la crisis existencial de Cuba, en la que también pronosticó que el cambio en la isla llegaría antes de septiembre de 2026 y describió la situación actual como "la guerra del Estado contra la población".
Cuba Siglo XXI publicó en enero de 2025 el informe Cuba 2025: Posibilidades y Probabilidades que evaluó seis indicadores de gobernabilidad y concluyó que el sistema totalitario había colapsado y que un cambio de régimen era posible ese año.
Preguntas frecuentes sobre el discurso anexionista y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Juan Antonio Blanco critica el discurso anexionista del régimen cubano?
Blanco critica el discurso anexionista del régimen cubano porque lo considera hipócrita y ridículo. Argumenta que el mismo gobierno que acusa a otros de anexionismo proestadounidense, cedió soberanía a la Unión Soviética al permitir bases militares rusas en Cuba, a las cuales ningún cubano tenía acceso.
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¿Cuál es la situación actual en Cuba según Juan Antonio Blanco?
Según Blanco, Cuba está en una "guerra del Estado contra la población". Describe una situación donde el Estado está armado y la población desarmada, desconectada de internet y pasando hambre, lo que hace casi imposible que los cubanos se liberen por sí solos.
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¿Qué ejemplos utiliza Blanco para ilustrar la cesión de soberanía a la URSS?
Blanco menciona que se desplegaron aproximadamente 50,000 soldados rusos y oficiales en más de 18 bases en Cuba. Además, relata un incidente donde al Che Guevara no se le permitió entrar en una de estas bases. También cita al general Rafael del Pino, quien confirmó la existencia de sectores exclusivos para la Fuerza Aérea Soviética en Cuba durante los años 80.
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¿Cuál es la opinión de Marco Rubio sobre el régimen cubano y su economía?
Marco Rubio ha calificado al régimen cubano de "económicamente incompetente". Afirma que las reformas necesarias para mejorar la economía cubana son imposibles mientras los actuales gobernantes permanezcan en el poder. Rubio también ha acusado al régimen de albergar instalaciones de inteligencia extranjera en Cuba.
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¿Qué dice el contexto histórico sobre la postura anexionista en Cuba?
Históricamente, ha existido una corriente anexionista proestadounidense dentro del movimiento independentista cubano, que se remonta a la Guerra de los Diez Años (1868-1878). Esta postura ha sido utilizada por el régimen cubano para reforzar su discurso en contra del imperialismo yanqui.
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