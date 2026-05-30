“La Enmienda Platt se queda chiquitita”: Juan Antonio Blanco recuerda que el régimen que acusa de anexionistas fue el que constitucionalizó la lealtad a Moscú

El régimen entregó bases militares a la URSS en la isla a la cual no podían entrar uniformados cubanos

El analista político Juan Antonio Blanco, presidente del laboratorio de ideas Cuba Siglo XXI, desmontó en una entrevista con la periodista de CiberCuba Tania Costa el argumento que el régimen cubano utiliza para acusar de "anexionistas" a quienes buscan alternativas al sistema, calificando esa postura de "tremendamente ridícula" a la luz de la cesión real de soberanía que La Habana hizo a Moscú durante décadas.

Blanco señaló que el mismo régimen que hoy agita el fantasma del anexionismo proestadounidense fue el que permitió el despliegue de aproximadamente 50,000 soldados rusos y oficiales en más de 18 bases a lo largo de la isla, a las que ningún cubano tenía acceso.

"La gente que puso cohetes nucleares en Cuba y al ponerlos le entregó una sustantiva parte del territorio nacional... A esas bases no podía entrar ningún cubano", afirmó el analista.

Para ilustrar la profundidad de esa entrega, Blanco recurrió a dos testimonios directos.

"Yo era amigo personal de uno de los escoltas del Che Guevara y me contó que el Che llegó a una de esas bases y le dijeron que no dejaran entrar", relató.

El segundo testimonio proviene del general Rafael del Pino, piloto cubano que desertó en mayo de 1987 en una de las fugas militares de mayor perfil de la Guerra Fría.

Según Blanco, Del Pino le confirmó que todavía en los años 80 existía en la base aérea de San Julián, en Pinar del Río, un sector exclusivo de la Fuerza Aérea Soviética desde el que se realizaban misiones de espionaje diarias sobre la costa este de Estados Unidos, y al que los cubanos tenían prohibido el acceso.

El argumento más contundente de Blanco apunta a la propia Constitución cubana de 1976, que incluyó una cláusula de "amistad inquebrantable" con la Unión Soviética.

"Ellos pusieron una cláusula en la Constitución, una cláusula insólita, que es que estábamos obligados a ser amigos inquebrantablemente con la Unión Soviética", explicó el analista, señalando que cualquier política soberana que se apartara de los intereses de Moscú quedaba así criminalizada constitucionalmente.

Esa cláusula, a su juicio, superaba con creces la histórica Enmienda Platt (1901) que Estados Unidos impuso a Cuba a principios del siglo XX y que el régimen usa como símbolo del imperialismo yanqui.

"La Enmienda Platt, por Dios, se queda chiquitita al lado de semejante entreguismo e injerencismo", sentenció.

Blanco también apuntó que el propio régimen podría haber alentado la narrativa anexionista para reforzar su discurso. "Yo no dudo que igual lo hayan fomentado ellos mismos para darle sustancia a su discurso", comentó.

El analista encuadró el fenómeno en perspectiva histórica, recordando que desde la Guerra de los Diez Años (1868-1878) existió un anexionismo proestadounidense dentro del propio movimiento independentista cubano, simbolizado incluso en una bandera de diseño similar a la estadounidense.

Esta entrevista forma parte de una serie de apariciones de Blanco en las que desarrolla su tesis sobre la crisis existencial de Cuba, en la que también pronosticó que el cambio en la isla llegaría antes de septiembre de 2026 y describió la situación actual como "la guerra del Estado contra la población".

Cuba Siglo XXI publicó en enero de 2025 el informe Cuba 2025: Posibilidades y Probabilidades que evaluó seis indicadores de gobernabilidad y concluyó que el sistema totalitario había colapsado y que un cambio de régimen era posible ese año.