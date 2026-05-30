Siguen las tribunas «raulistas»: Artemisa se suma a las «enérgicas condenas» contra EE.UU.

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El régimen cubano sumó este viernes a Artemisa a su cadena de actos propagandísticos en defensa de Raúl Castro, con una tribuna celebrada en el Mausoleo a los Mártires de esa provincia, donde oradores oficialistas condenaron la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el exdictador.

El acto, iniciado a las 7:30 de la mañana, se celebró en el mismo lugar donde descansan los jóvenes que en 1953 acompañaron a Castro en el asalto al Moncada, un escenario cargado de simbolismo que el régimen no desaprovechó para envolver la jornada en épica revolucionaria.

La tribuna fue presidida por Gladys Martínez Verdecia, integrante del Buró Político y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, junto a Ricardo Concepción Rodríguez, su vicepresidente, y otros dirigentes del Consejo de Defensa Municipal, indicó el periódico provincial el artemiseño.

Los oradores siguieron el guión de rigor: Bárbara Lucía Pérez González, representante de los juristas del territorio, ofreció lo que la prensa oficial describió como un discurso de «condena jurídica y política a la injerencia externa»; Lisniel Rodríguez Morales, estudiante de Ciencias Médicas, habló en nombre de «las nuevas generaciones»; y Yury Belén Ramírez, subrayó «la firmeza del pueblo cubano». El acto cerró con canciones, décimas improvisadas y el despliegue de fotografías del General de Ejército.

El mensaje final, según recogió el periódico local, fue que «el pueblo artemiseño no calla ante la injusticia, no se pliega ante el poder ni ante las acciones inesperadas del Gobierno de los Estados Unidos. Siempre seremos fieles a nuestros líderes».

Artemisa se suma así a una cadena de Tribunas Abiertas Antiimperialistas que el régimen desplegó por todo el país desde el 22 de mayo, en respuesta a la acusación desclasificada el 20 de mayo por el fiscal general interino de EE.UU. Todd Blanche en la Freedom Tower de Miami. Esa acusación imputa a Castro y cinco coacusados por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de homicidio por el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas de Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, que costó la vida a Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

La acusación tiene, hasta ahora, alcance principalmente simbólico —no existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos—, pero el régimen la convirtió en el eje de una campaña que movilizó transporte público, militares y trabajadores estatales para llenar los actos, todo ello en medio de una crisis de combustible que deja a millones de cubanos sin electricidad durante 20 y 25 horas al día.

El contraste con la realidad cotidiana es difícil de ignorar. La Unión Eléctrica ha reportado en mayo déficits superiores a los 2,000 MW; el 33.9% de los hogares cubanos tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en 2025, según el Food Monitor Program; y la CEPAL proyecta una contracción del PIB de -6.5% para 2026.

El régimen también movilizó a Pinar del Río con idéntico guion este viernes. En la tribuna de esa provincia, mientras una funcionaria de salud calificaba la acusación estadounidense de «acción carente de validez y moral, una provocación indigna y ruin», admitía que 1,630 pacientes —entre ellos 71 niños y 365 enfermos de cáncer— no han podido ser operados por falta de recursos.

Toda la maquinaria culminará el 3 de junio, fecha en que Raúl Castro cumplirá 95 años, convirtiendo la campaña en, a la vez, un acto de defensa judicial y una celebración de cumpleaños a escala nacional, financiada con los escasos recursos de un país en caída libre.