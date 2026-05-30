Madre ruega por un trasplante: «Es una niña de 10 años con muchas ganas de vivir»

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Una madre cubana identificada como Mari Albares publicó un desesperado llamado en Facebook pidiendo ayuda para su hija de 10 años, quien lleva 23 días ingresada en el hospital pediátrico de Las Tunas y cinco días en terapia intensiva reportada de gravedad.

Los médicos diagnosticaron a la niña con hepatitis complicada e insuficiencia hepática y advirtieron a la familia que el único tratamiento capaz de salvarle la vida es un trasplante de hígado.

«Hace 23 días estoy con mi hija en el pediátrico de Las Tunas. Soy madre de tres niños. La niña hace cinco días está en terapia, reportada de grave», escribió Albares en su publicación.

Publicación en Facebook

La madre denunció además que el hospital no dispone del reactivo necesario para realizar los análisis de TP (tiempo de protrombina) e INR, exámenes esenciales para evaluar la función de coagulación del hígado.

«Según los médicos, no podían dar un diagnóstico porque no tienen un reactivo. El TP y el INR le están poniendo vitamina K intramuscular; no se le ha hecho ese análisis», explicó.

Ante la imposibilidad de confirmar el diagnóstico con precisión, el personal médico administra vitamina K intramuscular como medida provisional, sin los datos de laboratorio que orientarían el tratamiento definitivo.

«Nosotros estamos desesperados. Por favor ayúdanos. Es una niña de diez años con muchas ganas de vivir. Por favor compartan para que esto llegue a alguien que pueda ayudarme», suplicó Albares.

El caso se suma a un patrón que se repite con creciente frecuencia en Cuba: familias de niños con enfermedades hepáticas graves que no pueden acceder a trasplantes dentro del país y recurren a las redes sociales para buscar ayuda internacional.

Apenas días antes, los padres del bebé Raibel David Gómez Santana, de 10 meses y originario de Sancti Spíritus, hicieron un llamado similar ante una insuficiencia hepática grave, logrando una ola de solidaridad en redes.

El miércoles pasado, la solidaridad con el bebé Raibel David seguía creciendo, y el martes pasado se informó que el activista que ayudó a gestionar el caso de Amanda Lemus se unió también a ese proceso.

El antecedente más conocido es el de Amanda Lemus Ortiz, una niña cubana con atresia de vías biliares que fue trasplantada con éxito en el Hospital Universitario La Paz de Madrid en marzo de 2024, tras meses de gestiones, una visa humanitaria y apoyo solidario masivo.

El camino que deben recorrer estas familias es largo y crítico: conseguir una carta de aceptación de un hospital extranjero, tramitar la visa humanitaria y reunir fondos para el viaje y el tratamiento, todo mientras el tiempo corre en contra de un paciente en insuficiencia hepática aguda.

Estudios cubanos sobre esta condición en niños señalan una letalidad del 36.8% en insuficiencia hepática aguda pediátrica, con peores desenlaces cuando el tiempo de protrombina supera los 20 segundos, precisamente el dato que el hospital de Las Tunas no puede medir por falta de reactivos.

El Hospital Pediátrico Universitario William Soler de La Habana es el centro de referencia nacional para trasplantes hepáticos pediátricos en Cuba, aunque múltiples familias han denunciado desde 2023 que el procedimiento no está disponible de forma efectiva en la práctica.