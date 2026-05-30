Poeta cubano bromea con «la cosa»: «Y si Donald Trump no viene yo lo voy a ir a buscar»

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El poeta, repentista e investigador cubano Juan Carlos García Guridi publicó ayer en su perfil de Facebook una décima humorística sobre la crisis cubana que ya circula con entusiasmo entre nacionales de dentro y fuera de la isla, y cuyos versos finales lo dicen todo: «y si Donald Trump no viene / yo lo voy a ir a buscar».

La estrofa arranca con el epígrafe del Profesor Espinosa —poeta humorístico popular cuya frase «No se rían que esto es serio...» se usa precisamente para introducir situaciones tragicómicas—, lo que desde el primer verso avisa al lector de que viene algo entre la carcajada y el llanto.

Captura de FB/Juan Carlos García Guridi

García Guridi, nacido en Batabanó en 1968 y uno de los cultivadores e investigadores más activos de la décima en Cuba, plantea en su pieza una disyuntiva que resume con brillantez el estado de ánimo de buena parte de la población: «no sé si voy a elegir / a Cristo o al portaviones».

La referencia al portaviones no es gratuita. El 5 de mayo, Donald Trump declaró en una entrevista que EE.UU. podría poner el USS Abraham Lincoln a unos pocos metros de la costa cubana y que tomaría la isla «casi inmediatamente» una vez terminadas las operaciones militares en Irán.

Esas declaraciones, aunque sin confirmación militar oficial, bastaron para encender la imaginación —y el humor— de los cubanos. El pasado miércoles, un reporte de Politico aseguró que el Pentágono tendría tropas y armamento listos en el Caribe, a la espera solo de la aprobación final de Trump.

Con anterioridad, justo el 20 de mayo, día de nacimiento de la República cubana, El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) había anunciado la llegada del grupo de combate del portaaviones USS Nimitz al Caribe. Ese mismo día, el Secretario de Estado Marco Rubio dirigió un mensaje a los cubanos perfilando la Cuba que podría ser una vez derrocada la tiranía.

El poeta no ignora ese contexto: lo absorbe, lo procesa y lo devuelve en diez versos octosílabos con la cadencia de quien lleva décadas improvisando y escribiendo sobre la realidad de la isla, en esa estrofa polivalente y maravillosa que es la décima. «Pero hay que entrar en razones: / ¡algo tiene que pasar...! / Se los puedo asegurar, / la vida no se detiene», escribe, antes del remate que se ha vuelto una frase del momento.

El trasfondo que alimenta la espinela es tan real como agotador. Cuba arrastra una crisis eléctrica histórica con apagones de más de 20 horas en muchas provincias, déficits de generación que han superaron los 2,000 MW y un gobierno que admitió que 2026 seguiría siendo un año difícil en materia energética. Ya desde diciembre pasado, la Unión Eléctrica había pronosticado apagones que afectarían hasta el 61% del país de forma simultánea. La realidad de los meses siguientes ha sido peor con mucho.

Los comentarios al post de García Guridi no se hicieron esperar, y llegaron con el mismo tono cómplice. «Cristo y el Portaviones están del mismo lado, no tendrás que elegir», escribió un internauta, resolviendo de un plumazo el dilema teológico-geopolítico del poema. Otro se apuntó de inmediato a la aventura: «Me apunto en la expedición para ir por el portaaviones. Nada puede estar peor de como ya está. La noche no será eterna».

Hubo quien ofreció sus servicios logísticos: «Si necesitas un navegante, me avisas». Y quien fue más directo aún: «Así es hermano, lo buscamos por los pelos, cuenta conmigo». Incluso alguien lanzó una advertencia meteorológica: «Cuidado y le coja miedo a los apagones», en alusión a que el portaviones podría llegar y encontrar la isla a oscuras.

Entre las risas, también hubo espacio para la rabia. «Los responsables de nuestra mala suerte, o no saben, o de verdad no quieren hacer y ni les interesa: al basurero hasta donde han llevado a Cuba», escribió otro comentarista. Y uno más cerró con una frase que condensa la incertidumbre colectiva: «Ya no sabemos qué o cuándo o quién. Solo la certeza de que 'algo' suceda».

La décima de García Guridi se inscribe en una larga tradición cubana de usar el humor y la poesía como formas de resistencia ante la adversidad. Que en 2026 el verso más celebrado de la isla sea el de un poeta que amenaza con ir a buscar a Trump en persona dice mucho sobre el nivel de desesperanza —y de ingenio— que aún sobrevive en la isla.