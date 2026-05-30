Nuevos cambios de cuadros: El Partido mueve fichas en Guantánamo sin explicaciones

Yoel Pérez García, primer secretario del Partido en la provincia, aprobó la "liberación" de Zenia Lores Méndez

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El Partido Comunista de Cuba (PCC) ejecutó un amplio movimiento de cuadros en la provincia de Guantánamo que resultó en la destitución encubierta de dirigentes a nivel provincial y municipal, según informó el periódico Venceremos.

El pleno del Comité Provincial, presidido por Yoel Pérez García, primer secretario del PCC en la provincia desde noviembre de 2023, aprobó los cambios bajo la fórmula burocrática de «liberación por renovación» y «promoción», sin ofrecer explicación alguna sobre las causas reales de los relevos.

A nivel provincial

Zenia Lores Méndez fue «liberada» de su cargo como miembro profesional del Buró Ejecutivo para atender la actividad político-ideológica.

En su lugar, el pleno acordó trasladar a Liset Pérez Rosario, quien venía atendiendo la esfera social en el Buró Provincial y tiene antecedentes como primera secretaria en dos municipios.

Además, Yusdania Lafirmé Félix fue promovida al cargo de miembro profesional del Buró Ejecutivo para atender la actividad social, tras 14 años como cuadro político con trayectoria desde Maisí hasta primera secretaria en Niceto Pérez.

Municipio Niceto Pérez

La salida de Lafirmé Félix hacia el nivel provincial abrió paso a la promoción de Daniurki Félix Rodríguez como primera secretaria municipal, descrita por el periódico Venceremos como «un cuadro con perspectivas, es joven», con experiencia previa en El Salvador y el Comité Provincial.

Captura de Facebook / PERIÓDICO VENCEREMOS

Municipio San Antonio del Sur

Alexander Olivares Trimiño dejó de ser el primer secretario del Comité Municipal y ha sido sustituido por Andriubal Cantillo Mesón, ingeniero agrónomo de 45 años que milita en el PCC desde junio de 2009.

Trimiño había sido promovido al cargo en enero de 2025, así que no duró ni siquiera un año y medio, un dato que la publicación oficial omite.

Por su parte, Cantillo Mesón transitó por la Unión de Jóvenes Comunistas hasta llegar a primer secretario de esa organización en Maisí, y luego se desempeñó como funcionario en la esfera agroalimentaria del Comité Provincial.

Municipio Manuel Tames

Rafael Velásquez Bongo fue removido como primer secretario municipal y reemplazado por Idalberto Tirado Speck, también ingeniero agrónomo, con experiencia como coordinador político y miembro del Buró en la esfera económico-productiva y agroalimentaria.

La prensa oficial describió los cambios como parte de «un proceso de renovación y fortalecimiento de la dirección política en la provincia», sin precisar qué falló bajo la gestión de los dirigentes salientes.

El patrón de destituciones encubiertas bajo lenguaje burocrático se repite en Cuba con creciente frecuencia. En 2025 y lo que va de 2026, el régimen ha ejecutado relevos similares en Camagüey, Mayabeque, Las Tunas y Cienfuegos, sin que en ningún caso la prensa oficial explicara las causas reales.

Los cambios ocurren en una provincia que atraviesa una crisis severa: Guantánamo ha perdido más de 40,000 habitantes desde 2019, con una población actual de apenas 465,429 personas, golpeada por emigración masiva, apagones, escasez y deterioro de los servicios básicos, consecuencias directas de 67 años de dictadura comunista.