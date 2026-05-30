Nuevos cambios de cuadros: El Partido mueve fichas en Guantánamo sin explicaciones

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El Partido Comunista de Cuba (PCC) ejecutó un amplio movimiento de cuadros en la provincia de Guantánamo que resultó en la destitución encubierta de dirigentes a nivel provincial y municipal, según informó el periódico Venceremos.
El pleno del Comité Provincial, presidido por Yoel Pérez García, primer secretario del PCC en la provincia desde noviembre de 2023, aprobó los cambios bajo la fórmula burocrática de «liberación por renovación» y «promoción», sin ofrecer explicación alguna sobre las causas reales de los relevos.
A nivel provincial
Zenia Lores Méndez fue «liberada» de su cargo como miembro profesional del Buró Ejecutivo para atender la actividad político-ideológica.
En su lugar, el pleno acordó trasladar a Liset Pérez Rosario, quien venía atendiendo la esfera social en el Buró Provincial y tiene antecedentes como primera secretaria en dos municipios.
Además, Yusdania Lafirmé Félix fue promovida al cargo de miembro profesional del Buró Ejecutivo para atender la actividad social, tras 14 años como cuadro político con trayectoria desde Maisí hasta primera secretaria en Niceto Pérez.
Municipio Niceto Pérez
La salida de Lafirmé Félix hacia el nivel provincial abrió paso a la promoción de Daniurki Félix Rodríguez como primera secretaria municipal, descrita por el periódico Venceremos como «un cuadro con perspectivas, es joven», con experiencia previa en El Salvador y el Comité Provincial.
Municipio San Antonio del Sur
Alexander Olivares Trimiño dejó de ser el primer secretario del Comité Municipal y ha sido sustituido por Andriubal Cantillo Mesón, ingeniero agrónomo de 45 años que milita en el PCC desde junio de 2009.
Trimiño había sido promovido al cargo en enero de 2025, así que no duró ni siquiera un año y medio, un dato que la publicación oficial omite.
Por su parte, Cantillo Mesón transitó por la Unión de Jóvenes Comunistas hasta llegar a primer secretario de esa organización en Maisí, y luego se desempeñó como funcionario en la esfera agroalimentaria del Comité Provincial.
Municipio Manuel Tames
Rafael Velásquez Bongo fue removido como primer secretario municipal y reemplazado por Idalberto Tirado Speck, también ingeniero agrónomo, con experiencia como coordinador político y miembro del Buró en la esfera económico-productiva y agroalimentaria.
La prensa oficial describió los cambios como parte de «un proceso de renovación y fortalecimiento de la dirección política en la provincia», sin precisar qué falló bajo la gestión de los dirigentes salientes.
El patrón de destituciones encubiertas bajo lenguaje burocrático se repite en Cuba con creciente frecuencia. En 2025 y lo que va de 2026, el régimen ha ejecutado relevos similares en Camagüey, Mayabeque, Las Tunas y Cienfuegos, sin que en ningún caso la prensa oficial explicara las causas reales.
Los cambios ocurren en una provincia que atraviesa una crisis severa: Guantánamo ha perdido más de 40,000 habitantes desde 2019, con una población actual de apenas 465,429 personas, golpeada por emigración masiva, apagones, escasez y deterioro de los servicios básicos, consecuencias directas de 67 años de dictadura comunista.
Preguntas frecuentes sobre el movimiento de cuadros en el Partido Comunista de Cuba y su impacto en Guantánamo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fueron destituidos los dirigentes del Partido Comunista en Guantánamo?
Los dirigentes fueron destituidos bajo la fórmula burocrática de «liberación por renovación» y «promoción», sin que se ofrecieran explicaciones claras sobre las causas reales de los relevos. Este patrón de destituciones encubiertas bajo lenguaje burocrático se repite en Cuba con creciente frecuencia, sin que la prensa oficial explique los motivos reales.
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¿Quiénes son los nuevos dirigentes del Partido Comunista en Guantánamo?
Liset Pérez Rosario y Yusdania Lafirmé Félix fueron promovidas a cargos en el Buró Ejecutivo. Además, Daniurki Félix Rodríguez, Andriubal Cantillo Mesón e Idalberto Tirado Speck asumieron puestos como primeros secretarios municipales. Estos cambios reflejan un intento de renovación en la dirección política de la provincia.
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¿Qué desafíos enfrenta la provincia de Guantánamo actualmente?
Guantánamo enfrenta una crisis severa con más de 40,000 habitantes perdidos desde 2019, afectada por emigración masiva, apagones, escasez y deterioro de los servicios básicos. Estas condiciones son consecuencias directas de 67 años de dictadura comunista, que han llevado a un empeoramiento de las condiciones de vida en la provincia.
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¿Cómo se ha manejado históricamente el cambio de cuadros en el Partido Comunista de Cuba?
El cambio de cuadros se maneja frecuentemente bajo eufemismos como «liberación» y «promoción», sin que se divulguen las causas reales. Esta práctica es común en diferentes provincias, como se ha visto en Camagüey, Mayabeque, Las Tunas y Cienfuegos, donde las destituciones encubiertas son una respuesta a la crisis interna y el desgaste del régimen.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.