“Ser próspero es la única manera de ser buenos”: Ulises Aquino reivindica la libertad económica frente al modelo estatista del régimen en Cuba

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El barítono y promotor cultural cubano Ulises Aquino Guerra afirmó este sábado que la persecución de la riqueza y las restricciones al emprendimiento en Cuba han generado pobreza, dependencia y pérdida de libertades, en una crítica frontal a los modelos económicos basados en el control estatal durante décadas.

En el texto titulado La lucha contra la riqueza, publicado en su perfil de Facebook, Aquino argumenta que los sistemas que combaten la riqueza y prohíben el emprendimiento no hacen más que multiplicar la pobreza, y que quienes ejercen el poder desde esa filosofía necesitan de la miseria ajena para sostenerse.

!Quienes luchan contra la riqueza y prohíben la libertad de emprendimiento solo consiguen crear más pobres. Lo consiguen muy rápido, porque viven de ellos, de sus miserias y sus necesidades", escribió.

Captura de Facebook/Ulises Aquino Guerra

El director de la agrupación teatral Ópera de la Calle también desmonta el argumento de que la riqueza es fuente de injusticia.

"No es la riqueza nunca la fuente del mal. La riqueza es fuente del bien, del desarrollo, de la creación de fuentes inagotables de empleos, de todo tipo de libertades", razonó.

El ensayo apunta directamente a los políticos que convierten el poder en un instrumento de enriquecimiento personal mientras alimentan la envidia y la lucha de clases.

"La lógica de su filosofía es que mientras más pobres existan, más personas hay para controlar, para dominar y para justificar sus políticas", sostuvo.

La reflexión resume con una frase el diagnóstico de seis décadas de modelo económico impuesto: "El odio hacia la riqueza nos trajo hasta aquí. Todo empezó con un sueño y se convirtió en la peor de las pesadillas".

El texto cierra con una paráfrasis del pensamiento martiano y una conclusión que resume su tesis. "Ser próspero es la única manera de ser buenos" y "para que un pueblo sea verdaderamente libre, necesita ser libre en negocios", remató.

La publicación llega en un momento en que Cuba atraviesa una de las peores crisis humanitarias de su historia reciente, con un desmedido déficit eléctrico y territorios donde los apagones sobrepasan las 24 horas continuas.

El obispo de Santa Clara, monseñor Marcelo González Amador, denunció esta semana que personas llegan a las parroquias "diciendo que llevan días sin comer" y que se registran desmayos frecuentes durante las misas.

Un informe del Food Monitor Program presentado ante la ONU responsabilizó a Gaesa, el conglomerado de la élite militar que controla entre 40 % y 70 % de la economía cubana, de profundizar la crisis alimentaria mediante el monopolio sobre divisas, importaciones y distribución de alimentos.

No es la primera vez que Aquino alza la voz. En octubre de 2025 denunció el "estado de indigencia" al que ha llegado la sociedad cubana, al tiempo que criticó que el gobierno dilapide recursos en burocracia y hoteles mientras abandona los servicios básicos.

En mayo retrató La Habana sumida en "un silencio tenebroso" y una "oscuridad que se perpetúa", llamando al diálogo interno como única salida posible.