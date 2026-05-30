Cuatro mil fincas y mercados vacíos: el Partido insiste en las “potencialidades” mientras persiste el desabastecimiento en La Habana

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El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en La Habana, Jorge Wilsy Carballo, afirmó que las más de 4,000 fincas capitalinas son "potencialidades que pueden solucionar el desabastecimiento de productos alimenticios en la canasta familiar", durante la sesión este sábado del Pleno Ordinario del Comité Provincial del Partidon La Habana.

La declaración se produjo mientras los mercados agropecuarios de la capital permanecen vacíos o con precios inalcanzables para la mayoría de los habaneros, una contradicción que resume el abismo entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.

El pleno, presidido por Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central y primer secretario provincial del Partido Comunista, analizó el impacto de las medidas de fortalecimiento económico y el Plan y Presupuesto 2026 para la capital, destacó el periódico oficial Tribuna de La Habana.

Jorge Luis Villa Miranda, coordinador de Programas del Gobierno de La Habana para el tema económico, también señaló en el encuentro que "existen potencialidades disponibles para buscar soluciones de producciones y servicios y transformar la situación que atravesamos".

Villa llamó además a "fortalecer los encadenamientos de las entidades que representan a la empresa estatal socialista con los nuevos actores económicos del sector de gestión no estatal" como vía para atender a la población vulnerable.

El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) habanera, Misael Rodríguez Llanes, subrayó por su parte la necesidad de incrementar el aprovechamiento de las formas de gestión no estatal mediante alternativas que ofrezcan soluciones viables.

Al señalar las fallas internas, Izquierdo criticó que "no es posible que algunos municipios no cumplan con su plan de ingresos y sin embargo están excedidos en sus gastos. Entidades territoriales que incumplen con la contribución al desarrollo social".

La realidad que enfrentan los habaneros desmiente el optimismo oficial. El Día del Campesino se conmemoró el 17 de mayo con mercados agropecuarios vacíos o con oferta muy limitada en todo el país.

Según el Food Monitor Program, casi 97 % de la población cubana no tiene acceso adecuado a alimentos, y dos adultos en La Habana necesitan al menos 41,735 pesos mensuales solo para cubrir su alimentación básica, más de seis veces el salario promedio de 6,930 pesos.

Los precios en el mercado de 19 y B en el Vedado, uno de los más surtidos de la capital, registran entre 200 y 250 pesos la libra para plátanos y tomates, mientras que en abril un cartón de huevos llegó a 3,800 pesos.

La producción agrícola acumula caídas estructurales. Por ejemplo, el arroz pasó de 304,000 toneladas en 2018 a apenas 111,000 en 2025, la producción de huevos cayó 61 % y la de viandas 44 %.

Días atrás, el gobernante Miguel Díaz-Canel prometió en el Consejo Técnico Asesor del Ministerio de la Agricultura que la prioridad es que "haya comida" y que el mejor indicador de avance será "la disminución de los precios", una promesa que se repite sin resultados concretos desde hace años.

La ANAP habanera agrupa a 8,872 asociados en 87 cooperativas, según datos de marzo de 2025, y el Cordón Agropecuario de La Habana, concebido para unas 30,000 hectáreas, fue objeto de un plan de recuperación analizado en febrero de ese año sin que se hayan publicado resultados cuantitativos consolidados hasta la fecha.