¿Debes pagar la nueva tarifa anual de asilo de USCIS? Estos son los pasos a seguir

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Desde el pasado viernes 29 de mayo, miles de inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos están obligados a pagar una nueva tarifa anual de $102 para mantener activos sus casos, una medida impulsada por la administración Trump que ya está en plena vigencia.

La regla, conocida como Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés), fue establecida por el Departamento de Seguridad Nacional mediante una norma provisional que entró en vigor el 29 de mayo e implementa los requisitos de la Ley H.R. 1 de Reconciliación de 2025.

Según el comunicado oficial de USCIS, los solicitantes tienen 30 días desde que reciben la notificación para realizar el pago.

Las consecuencias del impago son severas: «Si un extranjero no paga la cuota anual dentro de los 30 días siguientes a la notificación, USCIS rechazará su solicitud de asilo pendiente. Si un extranjero no posee estatus legal en los Estados Unidos, el USCIS también iniciará su proceso de remoción».

Además del rechazo del caso, USCIS denegará cualquier solicitud de autorización de empleo (Formulario I-765) vinculada a esa solicitud, y quienes ya contaban con permiso de trabajo aprobado podrían perderlo de forma inmediata.

La tarifa aplica a todos los solicitantes cuya solicitud de asilo lleve más de un año pendiente, ya sea ante USCIS o ante cortes de inmigración, y deberá pagarse de forma recurrente mientras el proceso continúe abierto. No existen exenciones por dificultades económicas.

Se estima que existen casi cuatro millones de solicitudes de asilo pendientes entre USCIS y cortes de inmigración, con tiempos de espera que superan los dos años en promedio.

Cómo pagar la tarifa paso a paso

El proceso de pago se realiza en línea a través del portal oficial de USCIS. A continuación, los pasos:

Ingresa al portal de pagos de USCIS en my.uscis.gov/accounts/annual-asylum-fee/questionnaire. Introduce tu información: el Número de Extranjero (A-Number) y el número de recibo de tu solicitud de asilo o de la notificación recibida. Si no tienes tu número de recibo, llama a USCIS al 800-375-5283 y di «InfoPass» para hablar con un agente. Verifica si tu caso está listo para el pago: si el sistema lo confirma, haz clic en «Pagar y enviar». Selecciona un método de pago: el sistema acepta tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias electrónicas y tarjetas prepagadas. Guarda el comprobante: tras ingresar los datos de pago, el sistema generará un número denominado «Agency Tracking ID». Consérvalo. Completa el pago: marca la casilla de confirmación y haz clic en «continuar». Confirma la transacción: si fue exitosa, verás una pantalla de confirmación. Conserva el recibo oficial: USCIS lo enviará a tu cuenta en línea o por correo postal.

Si el caso está ante una corte de inmigración, el pago debe realizarse a través del portal de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR).

USCIS comenzó a enviar notificaciones formales a los solicitantes afectados desde el 1 de octubre de 2025.

La agencia advierte que los mensajes de texto oficiales provienen exclusivamente del número 872466 (USAIMM) y que cualquier otro número puede ser un intento de fraude.

El período de comentarios públicos sobre la norma provisional permanece abierto hasta el 29 de junio de 2026.