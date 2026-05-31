Cubano en EE.UU. exige a Trump que acabe de intervenir en la Isla

Un cubano residente en Estados Unidos identificado como Abel Ramirez Gonzalez publicó el sábado un video de 36 segundos en Instagram en el que exige al presidente Donald Trump que intervenga militarmente en Cuba y derrumbe el régimen comunista, en un mensaje que resume la frustración acumulada de una parte del exilio ante semanas de señales ambiguas desde Washington.
El video fue publicado con la descripción «Big news about Cuba coming soon» y en menos de 24 horas acumuló más de 106,000 vistas, lo que refleja el estado de ánimo de miles de cubanos en el exterior que llevan semanas pendientes de cada movimiento de la Casa Blanca.
En el clip, Abel relata que dos noches antes la Casa Blanca publicó un breve video en el que se escuchaban helicópteros de fondo y se insinuaba que algo estaba ocurriendo esa noche.
«Yo dije: hoy es el día que se cae el comunismo. Hoy es el día que esta gente se va a meter en la Isla y va a tumbar todo esto», cuenta el hombre, visiblemente agotado.
La intervención nunca llegó. «No pasó nada, mi hermano, que llevo un mes que no duermo. Estoy a base de café, de Red Bull, de Monster, de toda esa vaina, porque no puedo dormir», admite, describiendo con humor amargo la vigilia permanente a la que lo somete la expectativa de un cambio en Cuba.
El mensaje termina con una exigencia directa al mandatario estadounidense: «¿Hasta cuándo va a ser esto, mijito? Acaba de mandar ya los helicópteros y llévate a Raúl Castro, a Díaz-Canel, a Diosdado y a todo el mundo que tengas que llevarte. Pero acaba de meterte en la Isla, mi hermano».
La mención a Diosdado Cabello, exministro del Interior venezolano y figura clave del chavismo vinculada al régimen cubano, refleja la percepción extendida en el exilio de que Cuba y Venezuela forman un eje que debe ser desmantelado de forma conjunta.
El video surge en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana.
El portaaviones USS Nimitz llegó al Caribe el 20 de mayo en el marco de la operación Southern Seas 2026, y el grupo anfibio USS Kearsarge, con aproximadamente 2,500 marines a bordo, se preparaba para un posible despliegue regional.
El propio Trump negó que el Nimitz hubiera sido enviado para presionar a Cuba, aunque describió a la Isla como una «nación en quiebra» y prometió anunciar «muy pronto» una decisión sobre el embargo.
Un funcionario de su administración declaró a Axios que «todo está sobre la mesa, pero no hay ninguna invasión planeada ni inminente».
El régimen cubano reactivó sus planes de «guerra de todo el pueblo» ante la presión militar estadounidense y alertó a la ONU sobre una posible agresión, mientras acusaba a EE.UU. de querer intimidar al pueblo cubano.
El 17 de mayo, la administración Trump sancionó a nueve dirigentes cubanos y a la DGI/G2, el principal servicio de inteligencia del régimen.
Axios reportó el miércoles que Washington preparaba escenarios ante un posible colapso del régimen «tan pronto como este verano», mientras analistas militares estadounidenses evaluaban la situación con creciente atención.
El senador Rick Scott había pedido en abril a Trump que intensificara las sanciones y exigió que «Díaz-Canel y Raúl Castro estén en prisión», en una postura que comparten varios legisladores republicanos que presionan por una acción más contundente contra el régimen.
El video de Ramírez González condensa en 36 segundos lo que viven muchos cubanos del exilio: la mezcla de esperanza, agotamiento y desesperación ante una transición que se anuncia pero no termina de llegar.
Preguntas Frecuentes sobre la Intervención Militar de EE.UU. en Cuba y la Situación del Régimen
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué algunos cubanos en el exilio exigen una intervención militar en Cuba?
Algunos cubanos en el exilio exigen una intervención militar en Cuba debido a la frustración y desesperación acumulada por décadas de opresión bajo el régimen comunista. Creen que una intervención similar a la que ocurrió en Venezuela podría desmantelar el eje Cuba-Venezuela y liberar a la isla del castrocomunismo. La comunidad exiliada ve en esta acción una posible solución a los problemas de miseria, apagones y falta de libertades que sufren los cubanos.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Trump respecto a Cuba?
El gobierno de Trump ha intensificado la presión política y económica sobre Cuba. Ha sancionado a dirigentes del régimen, incluido el servicio de inteligencia cubano, y ha advertido sobre posibles acciones futuras. Aunque Trump negó una invasión inminente, su administración ha dejado claro que "todo está sobre la mesa". Además, la llegada del portaaviones USS Nimitz al Caribe ha incrementado las tensiones entre Washington y La Habana.
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¿Cómo ha reaccionado el régimen cubano ante la posible intervención estadounidense?
El régimen cubano ha reactivado sus planes de "guerra de todo el pueblo" como respuesta a la presión militar de Estados Unidos y ha alertado a la ONU sobre una posible agresión. Las autoridades cubanas acusan a EE.UU. de intentar intimidar al pueblo cubano y han declarado que no cederán ante las amenazas. Además, han mantenido diálogos con representantes del gobierno estadounidense, pero rechazan cambiar su estructura de poder.
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¿Cuál ha sido la reacción en redes sociales ante la situación en Cuba?
En redes sociales, la frase "Ahora le toca a Cuba" se ha vuelto viral, reflejando la mezcla de esperanza y temor entre los cubanos ante un posible cambio de régimen. Muchos usuarios han pedido a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio que extiendan la "operación de liberación" a Cuba, similar a lo ocurrido en Venezuela. Sin embargo, también hay voces que piden una solución pacífica y sin derramamiento de sangre.
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¿Qué significa la caída de Nicolás Maduro para Cuba?
La caída de Nicolás Maduro representa un golpe significativo para el régimen cubano, ya que Venezuela era su principal aliado económico y proveedor de petróleo. Sin este apoyo, Cuba enfrenta una crisis energética agravada, con apagones prolongados y una economía en recesión. La captura de Maduro ha aumentado la presión sobre el régimen cubano, que ahora debe buscar nuevas alianzas o enfrentar un colapso potencial.
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