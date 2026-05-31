Cubano en EE.UU. exige a Trump que acabe de intervenir en la Isla

Un cubano residente en Estados Unidos identificado como Abel Ramirez Gonzalez publicó el sábado un video de 36 segundos en Instagram en el que exige al presidente Donald Trump que intervenga militarmente en Cuba y derrumbe el régimen comunista, en un mensaje que resume la frustración acumulada de una parte del exilio ante semanas de señales ambiguas desde Washington.

El video fue publicado con la descripción «Big news about Cuba coming soon» y en menos de 24 horas acumuló más de 106,000 vistas, lo que refleja el estado de ánimo de miles de cubanos en el exterior que llevan semanas pendientes de cada movimiento de la Casa Blanca.

En el clip, Abel relata que dos noches antes la Casa Blanca publicó un breve video en el que se escuchaban helicópteros de fondo y se insinuaba que algo estaba ocurriendo esa noche.

«Yo dije: hoy es el día que se cae el comunismo. Hoy es el día que esta gente se va a meter en la Isla y va a tumbar todo esto», cuenta el hombre, visiblemente agotado.

La intervención nunca llegó. «No pasó nada, mi hermano, que llevo un mes que no duermo. Estoy a base de café, de Red Bull, de Monster, de toda esa vaina, porque no puedo dormir», admite, describiendo con humor amargo la vigilia permanente a la que lo somete la expectativa de un cambio en Cuba.

El mensaje termina con una exigencia directa al mandatario estadounidense: «¿Hasta cuándo va a ser esto, mijito? Acaba de mandar ya los helicópteros y llévate a Raúl Castro, a Díaz-Canel, a Diosdado y a todo el mundo que tengas que llevarte. Pero acaba de meterte en la Isla, mi hermano».

La mención a Diosdado Cabello, exministro del Interior venezolano y figura clave del chavismo vinculada al régimen cubano, refleja la percepción extendida en el exilio de que Cuba y Venezuela forman un eje que debe ser desmantelado de forma conjunta.

El video surge en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana.

El portaaviones USS Nimitz llegó al Caribe el 20 de mayo en el marco de la operación Southern Seas 2026, y el grupo anfibio USS Kearsarge, con aproximadamente 2,500 marines a bordo, se preparaba para un posible despliegue regional.

El propio Trump negó que el Nimitz hubiera sido enviado para presionar a Cuba, aunque describió a la Isla como una «nación en quiebra» y prometió anunciar «muy pronto» una decisión sobre el embargo.

Un funcionario de su administración declaró a Axios que «todo está sobre la mesa, pero no hay ninguna invasión planeada ni inminente».

El régimen cubano reactivó sus planes de «guerra de todo el pueblo» ante la presión militar estadounidense y alertó a la ONU sobre una posible agresión, mientras acusaba a EE.UU. de querer intimidar al pueblo cubano.

El 17 de mayo, la administración Trump sancionó a nueve dirigentes cubanos y a la DGI/G2, el principal servicio de inteligencia del régimen.

Axios reportó el miércoles que Washington preparaba escenarios ante un posible colapso del régimen «tan pronto como este verano», mientras analistas militares estadounidenses evaluaban la situación con creciente atención.

El senador Rick Scott había pedido en abril a Trump que intensificara las sanciones y exigió que «Díaz-Canel y Raúl Castro estén en prisión», en una postura que comparten varios legisladores republicanos que presionan por una acción más contundente contra el régimen.

El video de Ramírez González condensa en 36 segundos lo que viven muchos cubanos del exilio: la mezcla de esperanza, agotamiento y desesperación ante una transición que se anuncia pero no termina de llegar.